國際足協擬出售賽事股權 高級顧問不滿計劃「劈炮」

國際足協（FIFA）計劃分折各項賽事的計劃掀起的風波越鬧越大。美聯社報道，國際足協高級顧問卡洛斯-科德羅（Carlos Cordeiro）已辭職，原因是他強烈反對主席恩芬天奴（Gianni Infantino）推動出售世界盃股份的計劃。



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歐洲足協（UEFA）55個成員國在週四（30日）召開緊急會議並達成一致共識，宣告若國際足協（FIFA）堅持推行出售世盃等核心賽事股權予私人投資者的計劃，包括英格蘭在內的歐洲各國將聯合抵制FIFA旗下所有賽事，當中包括男足世界盃、女足世界盃及世界冠軍球會盃，世界盃隨時面臨大規模罷踢危機。

2026年美墨加世界盃剛圓滿落幕，有指今屆在商業營收上創下前所未有的高峰。國際足協（FIFA）預計，今屆賽事總收入達破紀錄的150億美元，為全球GDP貢獻達409億美元（約3,190億港元）。

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面對這個「金蛋」，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）日前提出的激進政策。FIFA計劃成立名為「Fifa Forward Enterprise」的全新商業子公司，專責營運包括世界盃在內的核心旗艦賽事，並擬引入私人投資者入股，預計可帶來高達31億英鎊的私人投資額。據報，投資財團由美國前總統特朗普女婿庫什納的兄長約書亞（Joshua Kushner）領軍，甚至計劃將世界盃改為每兩年舉辦一次。