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美國務院簡報地圖疑用AI生成 標錯非洲國家位置

即時國際
更新時間：17:40 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:40 2026-07-31 HKT

「2026年世界愛滋病大會」（AIDS 2026）近日在巴西里約熱內盧舉辦，期間美國國務院被懷疑在演示新衛生協議時，展出一幅疑由人工智能（AI）生成的非洲地圖，將多個國家位置完全標錯。國務院回應指將對事件負責，並解釋是團隊成員在活動前匆忙修改簡報幻燈片所致。

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據路透社核實，涉事地圖出現於美國國務院介紹新衛生協議的中段部分，該地圖將位於非洲西部海岸、部署有數百名美軍士兵的尼日利亞標示為撒哈拉沙漠內的內陸國，又將位於非洲東南部的莫桑比克被移至「非洲之角」，而西非的科特迪瓦則被放置於非洲大陸的另一側。此外，地圖上甚至帶有由OpenAI製作的浮水印。

OpenAI表示，已對此事展開調查。

美國國務院在簡報中使用的非洲地圖疑由AI生成。路透社
美國國務院在簡報中使用的非洲地圖疑由AI生成。路透社

地圖問題最早由愛滋病專家巴斯（Emily Bass）於創作平台Substack揭發，隨後在職場社交平台LinkedIn廣泛流傳，並在網絡上引發熱議。大西洋理事會AI與地緣政治研究員珀蒂（Matt Petit）批評，事件反映製作及核准該投影片的人員顯然不清楚非洲地理，亦未有查證自身工作內容。

據悉，該簡報講者為負責監管「美國總統愛滋緊急救援計畫」（PEPFAR）的美國國務院全球衛生安全與外交局資深官員葛拉漢（Jeff Graham）。

美國國務院表示，將主動承擔事件全部責任，但解釋是因工作人員倉促修改幻燈片一時不察所致，目前政府已啟動內部調查。國務院強調，儘管地圖出現烏龍，但會議上的討論依然具實質性及建設性，重申美國致力以實際成效對抗愛滋病。

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