馬航機師涉偷運7萬粒搖頭丸 印尼機場當場被捕 最高恐判死刑

印尼海關當局周五宣布，在首都雅加達的機場拘捕一名39歲的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）機師。該名機師涉嫌在執行飛行任務時，利用行李箱偷運7萬粒搖頭丸，而且尿液檢測顯示對毒品呈陽性。他目前已被起訴，最高可能面臨死刑。

印尼海關官員在記者會上表示，這名姓名縮寫為MS的馬航機師，周三剛駕駛馬來西亞航空班機從吉隆坡飛抵雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）。海關在他的行李箱中搜出14袋、共計超過7萬粒的搖頭丸，並在其隨身行李中發現4克冰毒。國家警察毒品犯罪部門官員指出，這已是該機師第3次走私毒品到印尼，警方強烈懷疑他屬於國際販毒集團，隨即拘捕他。

印尼海關人員展示被捕機師的制服。法新社

海關人員共檢獲7萬粒搖頭丸。法新社

行李箱藏7萬粒搖頭丸 尿液檢測顯示曾吸毒

海關指出，這名機師坦承是受到一名身分不明的人士委託，並在對方允諾給予5萬令吉（約9.6萬港元）的報酬下，用行李箱將這批搖頭丸運入雅加達。

此外，該名機師在接受尿液檢測後，對可卡因與冰毒呈陽性反應，證實他在飛行與走私期間處於毒品影響狀態。印尼已聯絡馬來西亞當局，馬航對此尚未回應。

2016年槍決4毒販

印尼擁有極為嚴格的禁毒法律，印尼上一次執行死刑是在2016年，當時一名印尼人和3名尼日利亞人因毒品罪被槍決。

2名英國男子於3月被判9年及11年監禁，罪名是走私可卡因進入旅遊島峇里島。