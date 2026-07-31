外國學生畢業後申請工作 特朗普政府擬收10萬美元 42萬人恐受衝擊
發佈時間：11:38 2026-07-31 HKT
美國《華爾街日報》周四（30日）引述知情人士透露，特朗普政府正在考慮，對國際學生畢業後申請透過「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training，OPT）留美工作的資格，收取高達10萬元（約78萬港元）的費用。
在美國，國際學生畢業後可透過OPT持學生簽證在美國工作1至3年。根據目前可取得的最新年度數據，2024年約有41.9萬外國人透過OPT工作。
擬對OPT收費 將增加留美工作成本
知情人士表示，這項最新費用仍在國土安全部（DHS）討論中，暫不清楚白宮是否會批准，也不清楚究竟由誰負擔，是留學生本人，還是他們未來所屬的大學和僱主。
這筆費用很可能附加於特朗普政府7月早前宣布的一項新規定，即要求國際學生申請延長簽證，才能使用OPT。在此之前，學生簽證會在學生就讀課程期間自動維持有效，並另加最長3年的工作許可期限。
DHS也正在制定一項更廣泛的規定，改寫OPT規則，預計最快今年秋季公布。DHS發言人在聲明中表示：「在正式宣布前，任何政策都不應被視為定案。」
境外申請綠卡 擬收0萬美元保證金
此外，這項擬適用於OPT的10萬美元費用，實質上將達成特朗普政府原先對外國專業人士H-1B簽證徵收10萬美元費用所設定的目標。這筆H-1B費用去年曾在矽谷引發恐慌，但波士頓一家上訴法院上周阻止政府收取這筆費用。
除了針對H-1B簽證及國際學生的措施外，國務院官員也在考慮，要求在美國境外申請綠卡者繳交10萬美元保證金，只有在他們移居美國並成為公民後才能領回。
勢衝擊美國大型科技企業
OPT長期以來是國際學生從校園進入美國就業市場的重要通道，也是美國企業招聘海外高技能人才的主要來源之一。若該方案落實，可能大幅提高國際學生畢業後留美工作的成本，將損害仰賴招收國際學生作為穩定收入來源的大學，並對美國科技企業、高校財政及高技能人才供給造成連鎖衝擊。
對於國際學生而言，在支付高額學費之後，再承擔如此巨大的工作許可成本，赴美留學的吸引力可能明顯下降。目前，包括亞馬遜、Google、微軟和Meta在內的大型科技企業，都高度依賴OPT招聘美國高校畢業的國際人才。亞馬遜目前僱用了超過6600名STEM OPT員工，而Google、微軟和Meta也是美國最大的H-1B擔保企業之一。