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外國學生畢業後申請工作 特朗普政府擬收10萬美元 42萬人恐受衝擊

即時國際
更新時間：11:38 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:38 2026-07-31 HKT

美國《華爾街日報》周四（30日）引述知情人士透露，特朗普政府正在考慮，對國際學生畢業後申請透過「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training，OPT）留美工作的資格，收取高達10萬元（約78萬港元）的費用。

在美國，國際學生畢業後可透過OPT持學生簽證在美國工作1至3年。根據目前可取得的最新年度數據，2024年約有41.9萬外國人透過OPT工作。

國際學生畢業後留美工作的成本勢將增加。路透社
國際學生畢業後留美工作的成本勢將增加。路透社
OPT長期以來是國際學生從校園進入美國就業市場的重要通道。路透社
OPT長期以來是國際學生從校園進入美國就業市場的重要通道。路透社
特朗普政府新政策將損害仰賴招收國際學生作為穩定收入來源的大學。路透社
特朗普政府新政策將損害仰賴招收國際學生作為穩定收入來源的大學。路透社

擬對OPT收費 將增加留美工作成本

知情人士表示，這項最新費用仍在國土安全部（DHS）討論中，暫不清楚白宮是否會批准，也不清楚究竟由誰負擔，是留學生本人，還是他們未來所屬的大學和僱主。

這筆費用很可能附加於特朗普政府7月早前宣布的一項新規定，即要求國際學生申請延長簽證，才能使用OPT。在此之前，學生簽證會在學生就讀課程期間自動維持有效，並另加最長3年的工作許可期限。

DHS也正在制定一項更廣泛的規定，改寫OPT規則，預計最快今年秋季公布。DHS發言人在聲明中表示：「在正式宣布前，任何政策都不應被視為定案。」

境外申請綠卡 擬收0萬美元保證金

此外，這項擬適用於OPT的10萬美元費用，實質上將達成特朗普政府原先對外國專業人士H-1B簽證徵收10萬美元費用所設定的目標。這筆H-1B費用去年曾在矽谷引發恐慌，但波士頓一家上訴法院上周阻止政府收取這筆費用。

除了針對H-1B簽證及國際學生的措施外，國務院官員也在考慮，要求在美國境外申請綠卡者繳交10萬美元保證金，只有在他們移居美國並成為公民後才能領回。

勢衝擊美國大型科技企業

OPT長期以來是國際學生從校園進入美國就業市場的重要通道，也是美國企業招聘海外高技能人才的主要來源之一。若該方案落實，可能大幅提高國際學生畢業後留美工作的成本，將損害仰賴招收國際學生作為穩定收入來源的大學，並對美國科技企業、高校財政及高技能人才供給造成連鎖衝擊。

對於國際學生而言，在支付高額學費之後，再承擔如此巨大的工作許可成本，赴美留學的吸引力可能明顯下降。目前，包括亞馬遜、Google、微軟和Meta在內的大型科技企業，都高度依賴OPT招聘美國高校畢業的國際人才。亞馬遜目前僱用了超過6600名STEM OPT員工，而Google、微軟和Meta也是美國最大的H-1B擔保企業之一。
 

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