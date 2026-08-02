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Nirmal Purja｜攀山專家率團巴國遇雪崩10人罹難 1中國人失蹤

即時國際
更新時間：09:45 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:45 2026-08-02 HKT

世界第12高峰、海拔超過8000米的布洛阿特峰（Broad Peak）周四（7月30日）發生雪崩，由著名攀山專家、紀錄片《勇闖世界14 高峰：挑戰不可能》男主角普爾亞率領的一支10人國際登山隊，在巴基斯坦遇到雪崩。普爾亞創立的登山探險公司證實，普爾亞和另外9名成員全部罹難。軍方出動直升機協助搜索，暫時發現其中4名死者的遺體。

據新華社報道，中國駐巴基斯坦大使館8月1日證實，一名中國籍登山者7月30日在布洛阿特峰附近遭遇雪崩後失聯。事件發生後，使館已啟動領事保護應急機制，與巴方有關部門保持密切聯繫，敦促其全力搜救失聯中國公民，並及時通報搜救進展。

據悉，今次登山隊伍由知名登山家普爾亞（Nirmal Purja）領軍，登山隊的成員分別來自美國、尼泊爾、阿曼和中國等。普爾亞曾花6個多月時間，完成全球14座海拔8000米以上高峰的登頂紀錄。

巴基斯坦官員表示，當地時間周四中午左右，位於喀喇崑崙山脈、海拔8047米的布洛阿特峰發生雪崩，此後便無法再與登山隊取得聯繫。

巴基斯坦安排直升機救援

巴基斯坦當局正在協調安排，以便在周五上午進行直升機救援，但具體時間取決於天氣狀況。

登山隊領隊普爾亞在尼泊爾出生，曾在英國皇家海軍陸戰隊服役。他的登山生涯始於2012年，最廣為人知的事蹟，是在2019年僅花6個多月，便征服全球全部14座海拔8000米以上高峰。

登山領隊曾征服14座高峰

布洛阿特峰被視為遠征難度較高的山峰之一，海拔排名全球第12。巴基斯坦高山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）發聲明表示，已與政府主管機關持續保持聯繫，以啟動緊急搜救行動。

該俱樂部表示，正盡一切可能爭取直升機支援，並盡早動員所有可用資源。聲明說：「俱樂部祈願所有登山者平安並順利獲救，也在這段艱難時刻，與他們的家屬及國際登山界站在一起。」
 

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