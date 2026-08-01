開放邊界謠言觸發6萬人闖休達 釀至少57死 意大利暫停與西班牙神根安排

近日有6萬非法移民在24小時內從摩洛哥偷渡西班牙在北非的飛地休達，一試踏上歐洲的機會，觸發一場非法移民危機，而肇因竟是西班牙開放邊界謠言瘋傳所致。至少57人在偷渡闖關過程中喪生，包括至少41人在試圖游泳偷渡過程中溺亡，其他部份罹難者在攀爬邊境圍欄防波堤時被壓死。意大利內政部宣布，將暫停與西班牙之間的歐盟神根區（Schengen）自由通行協議。

休達面積僅18.5平方公里，是位於摩洛哥北部地中海沿岸的西班牙飛地，扼守直布羅陀海峽東側入口，人口約8.5萬。

西班牙法院判決成偷渡誘因

休達和馬德里當局將導致今次非法移民危機發生的原因，歸咎於於西班牙最高法院近日一項判決，即禁止對經由海路抵達的移民實施與經由陸路或攀爬邊界圍籬者一樣的「即時遣返」措施。

非法移民湧入休達。美聯社

近日不斷有非法移民湧入休達。美聯社

非法移民由摩洛哥偷渡往休達。法新社

西班牙政府緊急派軍到休達增援。美聯社

西班牙首相桑切斯指出，人蛇集團錯誤解讀該判決，但是他也承認此一裁決可能助長混亂。

桑切斯說：「看來對最高法院此一裁定的詮釋，透過人口販運組織網絡，在數小時內如野火蔓延，點燃了我們昨天親眼目睹的這波大規模移民潮。」

闖入人數佔常住人口7成

根據休達市首長韋華斯周五的說法，過去24小時內約有6萬人闖入休達，這相當於常住人口的7成。

其中一名非法移民薩拉（Fatima Zahra）說，她聽聞摩洛哥與西班牙之間罕見開放邊界的謠言時，便毫不遲疑嘗試前往休達。

謠言惹禍24小時湧6萬人

她說：「天一亮就聽說休達開放了，我立刻跟身邊人說，一起到那邊找工作…去碰碰運氣。」之所以想離開，她說是因為自己「在極其惡劣環境下工作」。

但薩拉最終被擋在摩洛哥邊境的費尼迪克鎮（Fnideq）外。

位於費尼迪克鎮外一處廣場周五爆發衝突後面目全非，有10多輛汽車遭到焚毀、石頭散落一地，警方則試圖驅離仍抱希望的民眾。

摩洛哥邊境可能還有更多死者

休達首長韋華斯表示，已有至少57人於冒險闖關過程中喪生，摩洛哥邊境可能還有更多死者。官方指出，部分移民溺斃，另一些人則是試圖攀爬設有邊境圍欄的防波堤時遭踩踏致死。

與此同時，包括未成年人在內，身上只穿泳衣和夾腳拖的非法移民興高采烈抵達休達的畫面傳遍各地。

而在休達的西班牙警方看來幾乎沒有採取什麼干預行動，闖關成功的部分非法移民在街頭歡欣鼓舞高喊「再見了，摩洛哥。你好，西班牙」。