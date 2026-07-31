數千非法移民湧入西班牙飛地 觸發外交風波 意大利呼籲暫停神根資格

數千名非法移民近日從摩洛哥游入西班牙北非飛地休達（Ceuta），造成當地收容設施飽和，並釀成9人死亡。西班牙政府緊急宣布派軍到當地增援，意大利則對此強烈不滿，呼籲暫停西班牙的神根區資格。神根區是涵蓋29個歐洲國家的開放邊界體系，這些國家已正式取消他們之間的邊境管制。

近日大批成人與孩童全身濕透地游上岸，休達邊境與海洋交界處的海岸上，散落著被丟棄的救生圈與衣物。現場影片顯示，大批移民在摩洛哥城市芬尼迪附近聚集，之後向休達方向前進。部分人冒險游泳繞過連接兩地的海堤，有人使用浮圈漂浮越過海面；另一些人則在陸上突破邊境設施後奔向休達市區。

非法移民湧入休達。美聯社

近日不斷有非法移民湧入休達。美聯社

非法移民由摩洛哥偷渡往休達。法新社

西班牙政府緊急派軍到休達增援。美聯社

西班牙派軍增援 應對非法移民危機

西班牙內政部隨即宣布，將派遣軍隊增援當地的國民警衛隊，並增派潛水隊與海岸警衛隊船隻，以維護這塊面積僅18.5平方公里領土的安全。

西班牙國營電視台TVE報道，約有2000至3000人成功進入休達。

9人游水偷渡途中溺斃

休達當局指出，過去幾天已有約1500人經由海路抵達，收容中心早已嚴重飽和，每天有超過200人湧入，空間已完全無法容納。當地政府代表也證實，目前已尋獲9名在游水前往休達途中不幸溺斃的非法移民遺體。近數月來，已有約60人在試圖進入休達途中死亡。這是自2021年5月以來，該地所面臨最大規模的非法移民潮。

這波非法移民危機迅速引發外交風波。意大利外長塔亞尼在社交平台X上公開呼籲，應暫停西班牙在神根區的資格。他批評，西班牙政府決定給予超過50萬名非法移民公民身份的政策是「徹底的錯誤」，這不僅危害國家安全，更是在變相鼓勵人口販運。

意總理擬暫停與西班牙神根協議

意大利總理梅洛尼也在X發文說：「我們正著手召集相關機關，一旦這些會議結束，我們將準備採取行動，包括透過非常措施，例如暫停與西班牙的神根協議。」

西班牙首相桑切斯表示，政府正全力動員所有必要資源，並與摩洛哥及國際當局合作以恢復秩序。然而，西班牙國內反對黨人民黨領袖費霍與極右翼政黨領袖 阿瓦斯卡爾隨即對其施壓，痛批政府在國家安全危機面前裝聾作啞。