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緬甸國會通過反電騙法 最高可判處死刑

即時國際
更新時間：09:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-31 HKT

緬甸軍方主導的國會本周通過打擊網絡詐騙新法，凡以暴力、虐待、綁架或非法拘禁等手段，強逼他人從事網絡詐騙，可判監10年以上，最高可判處終身監禁；若罪行情節嚴重例如導致他人死亡，則可判死刑。此外，經營詐騙園區或從事加密貨幣詐騙者，最高亦可判終身監禁。

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下議院議員艾昌向法新社證實，死刑條款已正式納入法例。緬甸邊境的妙瓦底、果敢等由武裝組織或民兵控制地區，近年成為人口販運、強逼勞動及跨境詐騙溫牀。面對中國、美國等國施壓，總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）承諾加強打擊。上議院議員娜友扎娜娃則稱，因有多個武裝勢力和組織涉入詐騙產業，執法仍面臨重大挑戰。

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