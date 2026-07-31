熊本地震｜AEON MALL爆炸新片曝光 傳3罹難員工為折返取車匙送命

日本九州熊本縣28日發生黎克特制7.1級極淺層強烈地震，其中位於熊本縣嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL Kumamoto）在地震爆發後約50分鐘突發大爆炸，導致部分建築結構坍塌變成廢墟，造成嚴重傷亡。日媒30日報道，再有拍下爆炸瞬間的行車紀錄儀影片曝光，顯示爆炸威力極為猛烈，建築碎片遭炸飛並擊中附近電線，火花四濺。

近距離車載鏡頭直擊 疑二樓先爆炸

另外，營運母公司永旺（AEON）集團社長吉田昭夫證實，死者中包括3名商場員工，對於有傳言指部分已疏散員工因折返拿取車鑰匙而送命，集團指相關說法仍待進一步證實。

日本放送協會（NHK）30日報道，最新曝光的行車紀錄儀影片來自一輛停泊在購物中心南側停車場的汽車車尾，近距離記錄了爆炸發生的震撼一刻。影片顯示，爆炸似乎源自建築物的二樓位置，伴隨着震耳欲聾的巨響，大量建築碎片與石屎從右方狂飛至左方，當場擊中商場附近的電線，導致火花四濺，隨後濃煙衝天。爆炸發生約10秒後，煙霧迅速蔓延，畫面可見數名驚魂未定的民眾緊急從建築物附近跑向安全地帶避難。

車內一名30多歲女子接受NHK訪問時透露，地震發生後她先把汽車挪到外牆和電線桿不會倒塌的安全位置，其後突聞身後傳來猛烈爆炸聲，起初還以為是地震導致外牆倒塌，場面險象環生。

AEON社長向罹難者家屬致歉 傳員工折返拿車匙遭殃

永旺集團社長吉田昭夫周四（30日）於熊本市召開記者會，率領集團副社長及永旺購物中心總裁向死者、傷者及家屬躬身致歉。吉田昭夫表示：「我們深感悲痛和懊悔。我們向遇難者致以最誠摯的慰問，並向他們的家人致以最深切的歉意。」

永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）大爆炸造成嚴重傷亡。路透社

針對外界傳出有員工因折返取車匙而遇難，吉田昭夫回應指，在與現場人員的訪談中，確實有人表示有員工正準備拿車鑰匙或準備回家，但這一點目前尚未得到證實。他強調：「我們公司的規定是一旦疏散完畢，員工絕對不得返回大樓。」他對失去生命的員工感到無比沉重，並承諾集團將全力配合搜救工作及向受害者家屬提供支援。

服裝店女職員地震後發訊息失聯 丈夫悲慟作最壞打算

今次強震爆發時，這棟擁有約200間店舖的大型商場內擠滿了約3,000名顧客，以及約1,300至1,500名員工。地震後員工花了大約30分鐘緊急疏散顧客，惟部分員工隨後留在設施內或折返。

一名來自熊本市的39歲男子向日媒表示，其妻子在商場二樓一間服裝店工作。地震發生後，妻子曾第一時間發訊息關心他「你還好嗎？」，但自此便音訊全無。該名男子悲痛地表示，由於長時間無法取得聯絡，自己心裡已做好最壞的心理準備。搜救人員目前仍在永旺熊本購物中心的瓦礫堆中動用重型裝備全力搜救失聯者。