歐足協55成員國一致通過 倘FIFA拆售世界盃賽事將罷踢 

歐洲足協（UEFA）55個成員國在週四（30日）召開緊急會議並達成一致共識，宣告若國際足協（FIFA）堅持推行出售世盃等核心賽事股權予私人投資者的計劃，包括英格蘭在內的歐洲各國將聯合抵制FIFA旗下所有賽事，當中包括男足世界盃、女足世界盃及世界冠軍球會盃，世界盃隨時面臨大規模罷踢危機。

FIFA誘以巨額分紅 擬引資本巨頭入股

事件起源於FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）日前提出的激進政策。FIFA計劃成立名為「Fifa Forward Enterprise」的全新商業子公司，專責營運包括世界盃在內的核心旗艦賽事，並擬引入私人投資者入股，預計可帶來高達31億英鎊的私人投資額。據報，投資財團由美國前總統特朗普女婿庫什納的兄長約書亞（Joshua Kushner）領軍，甚至計劃將世界盃改為每兩年舉辦一次。

FIFA主席恩芬天奴企圖出售賽事主辦權牟利牽涉美國政商勢力。路透社

球迷促英格蘭罷踢世界盃。美聯社

FIFA主席恩芬天奴企圖出售賽事主辦權牟利牽涉美國政商勢力。法新社

球迷促英格蘭罷踢世界盃。美聯社

為促使各國足協支持該計劃，恩芬天奴向全體211個成員國下達最後通牒，承諾只要在53日內簽署新協議，每個國家足總即可獲得4,000萬美元的分紅，並設定9月19日為最後期限，若在限期前同意，即可率先領取首期2,000萬美元資金。若出售賽事股權的計劃如期落實，恩芬天奴及其美國利益集團將能從中抽走數以百萬計的巨額資金。

歐洲足協強硬反擊 直指世盃「非賣品」

面對FIFA的商業化舉措，英格蘭足總帶頭強烈反對，廣大球迷亦極度憤怒，批評此舉純屬貪婪並強烈要求英格蘭罷踢世界盃。歐洲足協隨即爆發強烈反彈，早前已連發兩份嚴正聲明，直指FIFA利用足球「肥己利友」。在週四的緊急會議過後，UEFA代表55個成員國發表聯合聲明，痛批FIFA將足球聖殿商品化。

UEFA在聲明中斬釘截鐵地指出：「我們一致且明確地拒絕FIFA將世界盃及其他賽事所有權轉讓給私人投資者的建議。世界盃絕不能被視為一種投資產品。它是足球界最偉大的體育遺產之一，由歷代球員、國家隊及各洲球迷共同建立。它的任何部分都不應拱手讓予私人投資者。世界盃絕非賣品。」

賽事罷踢觸發點 10月初首面臨考驗

歐洲國家的抵制行動將涵蓋FIFA旗下所有賽事。若恩芬天奴的方案最終在9月19日的表決中強行通過，歐洲區的罷踢機制將隨即觸發。

這項歷史性抵制行動的首個考驗預計於今年10月出現，屆時原定舉行女足世界盃附加賽。若歐洲強隊集體缺席，將使FIFA賽事的認受性與商業價值遭受毀滅性打擊，足壇大地震恐難以避免。