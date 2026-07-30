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高市早苗擬降低食品消費稅率至1% 擬明年4月實施為期兩年

即時國際
更新時間：21:46 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:46 2026-07-30 HKT

日本首相高市早苗今日（30日）宣佈，為應對物價持續上漲，計劃自2027年4月起，將食品及飲料的消費稅率由現行的8%下調至1%，為期兩年。這將是日本自1989年開徵消費稅以來首度下調稅率。高市強調，兩年限期屆滿後，政府將切實且負責任地恢復原本稅率。

此項減稅措施將配合針對中低收入群體的現金補貼同步實施，使相關稅負「實質上歸零」，預計每年補貼金額約達6,000億日圓。為此，執政自民黨今日召開臨時高層會議，全票通過該項減稅方針，力爭於8月上旬提交內閣會議敲定，並於秋季臨時國會上通過立法。

然而，這項減稅政策預計將在兩年內令中央與地方政府流失約10萬億日圓的稅收。高市雖然否定會透過發行赤字國債來籌措替代收入來源，但並未明確交代資金具體來源，僅稱將調整政府補貼及運用稅外收入填補。

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