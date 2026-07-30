伊朗局勢︱革命衞隊稱攻擊約旦美軍基地 摧毀多架F-35戰機致人員傷亡

伊朗伊斯蘭革命衛隊周四（30日）表示，為報復美軍空襲導致伊朗人民出現死傷，他們使用數枚導彈攻擊位在約旦的美軍基地，成功摧毀3架F-35戰機，並造成多名美軍軍官、技術人員和維修人員死亡。



美伊衝突再升溫，於兩國中間斡旋的巴基斯坦較早前表示，美國與伊朗的談判仍「持續進行」。法新社報道，巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）在伊斯蘭馬巴德表示：「各方仍持續進行談判，尤其是協商有關霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及緩和局勢的議題。」

安德拉比指出，巴基斯坦正「盡最大努力」，協助伊朗與美國回到兩國先前簽署的諒解備忘錄架構下繼續談判，以終止雙方戰爭。巴基斯坦也是該備忘錄簽署國。

他說：「我們正盡最大努力，促使各方重新回到『伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄』（Islamabad MoU）的架構下。」他還補充，巴基斯坦鼓勵相關國家「充分履行依協議舉行技術性磋商的承諾」。