醫療事故｜俄女腳痛針灸反致無法站立 照X光驚見10餘斷針留體內

俄羅斯西伯利亞城市克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）近日發生一宗離奇的醫療意外。一名女子原本因腿部疼痛接受針灸治療，沒想到療程結束後症狀不僅沒有改善，反而痛到完全無法站立與行走，緊急送醫後，竟在腿部X光影像中發現至少10截斷裂的針灸針殘留體內。

事故原因仍未明

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據外媒《Oddity Central》報道，該名女子因腿部持續疼痛，特地求助當地一名頗具知名度的「針灸專家」。然而在首次療程過後，她的病情卻急轉直下，患肢因劇烈疼痛完全無法負重，迫使她前往醫院求診。醫護人員拍攝X光後震驚地發現，有多達十餘截細小的金屬針頭深埋在其腿部組織內，被研判正是導致劇痛的主因。

目前尚不清楚為何單次療程會造成如此大量的針具斷裂，事件原因仍有待釐清。

為控制發炎反應並舒緩疼痛，醫療團隊已先開立抗生素與消炎藥物。不過醫師警告，若藥物治療效果不彰，女子恐須接受大型手術以逐一取出碎片。由於針具殘片極為細小且可能已深入軟組織，手術難度相當高，未必能一次性完全清除，大大增加了後續治療的複雜性。

目前「斷針」機率極低

惟現代針灸針極不容易折斷。 現今臨床使用的針灸針絕大多數為不鏽鋼製拋棄式無菌針，具有極高的韌性與彈性，即使嚴重彎曲也不易斷開。在正規中醫診所由專業醫師操作下，發生「斷針」的機率極低。