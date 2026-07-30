伊波拉疫情︱民主剛果病例突破3300宗 累計近1500人病歿 當局已啟動藥物臨床試驗
更新時間：15:37 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-30 HKT
非洲剛果民主共和國（民主剛果）伊波拉疫情持續蔓延，自5月爆發以來累計病例已突破3,300宗，造成約1,480人死亡。目前治癒病例近600宗，另有約730名患者正接受隔離治療。當地衞生官員指出，疫情尚未見減緩跡象，仍處於持續傳播階段。
民主剛果同時陷入饑荒
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除了疫情威脅，當地同時面臨嚴峻的饑荒危機，約有270萬人陷入糧食危機；其中單在疫情重災區伊圖里省（Ituri），就有190萬人面臨嚴重糧食不安全問題。
為遏止病毒擴散，當地國家生物醫學研究所已啟動臨床試驗，針對高風險接觸者評估候選預防藥物的安全性及有效性。聯合國則警告，由於當地人口流動頻繁，疫情進一步向外擴散的風險依然居高不下。
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