Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊波拉疫情︱民主剛果病例突破3300宗 累計近1500人病歿 當局已啟動藥物臨床試驗

即時國際
更新時間：15:37 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-30 HKT

非洲剛果民主共和國（民主剛果）伊波拉疫情持續蔓延，自5月爆發以來累計病例已突破3,300宗，造成約1,480人死亡。目前治癒病例近600宗，另有約730名患者正接受隔離治療。當地衞生官員指出，疫情尚未見減緩跡象，仍處於持續傳播階段。

民主剛果同時陷入饑荒

相關新聞：伊波拉病毒｜剛果再有治療中心遭縱火 疫情或3月底已出現

除了疫情威脅，當地同時面臨嚴峻的饑荒危機，約有270萬人陷入糧食危機；其中單在疫情重災區伊圖里省（Ituri），就有190萬人面臨嚴重糧食不安全問題。

為遏止病毒擴散，當地國家生物醫學研究所已啟動臨床試驗，針對高風險接觸者評估候選預防藥物的安全性及有效性。聯合國則警告，由於當地人口流動頻繁，疫情進一步向外擴散的風險依然居高不下。

最Hit
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
6小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
22小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
2026-07-29 13:06 HKT
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
2026-07-29 15:52 HKT
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
影視圈
7小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
2026-07-29 12:50 HKT
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
2026-07-29 14:30 HKT
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
路透社
01:21
熊本地震｜清晨再發4.6級餘震 揭斷層帶位移30公里 恐引發更大強震
即時國際
7小時前