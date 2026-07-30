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熊本地震︱Aeon Mall 10年前曾賣5毫子飯糰賑災 日網民「現在為它加油」

即時國際
更新時間：11:47 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:47 2026-07-30 HKT

日本熊本日前發生7.1級強烈地震，當地的「永旺購物中心」（AeonMall）在震後引發劇烈爆炸，造成5人死亡、多人受傷，另有多名員工至今下落不明。對於這一慘況，不少日本網民回想10年前這間AeonMall曾經大力賑災，現在紛紛對它寄予祝福。

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6月才重新開業

報道指出，該間AeonMall今年6月才剛完成大規模裝修並重新開業，不料重開僅45天，便在強震過後慘被炸成一片廢墟。

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被譬為「佛心商場」

災害發生後，日本社交平台隨即湧現大量對熊本AeonMall的懷念與祈福貼文。有網友感嘆：「那個曾經支撐大家的地方，如今卻受災了。我們為全力協助顧客避難的員工感到驕傲，並為災區祈禱。」亦有網友留言表示：「曾經給予大家希望的地方，現在換我們為它加油。」

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該商場之所以深受當地民眾愛戴，源於2016年熊本地震期間。當時AeonMall雖然外牆同樣受損，但仍於震後物資極度短缺之際迅速恢復營業，並以超低價格販售食品，例如10日圓（約0.5港元）的飯糰、30日圓（約1.5港元）的麵包及100日圓（約5港元）的便當等，因而被當地居民譽為「佛心商場」。

當時熊本AeonMall曾解釋，為了支援受災民眾，店方事前大幅增加了食品進貨量；加上當時八代店因強烈餘震被迫暫停營業，部分食品隨即轉送至熊本店。為了避免食品過期浪費，店方最終決定以破格的超低價發售，全力與民眾共渡難關。

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