伊朗局勢︱伊拒阿曼「平分」霍爾木茲海峽提議 要求更多控制權

與伊朗隔着霍爾木茲海峽相望的阿曼，日前向伊朗提議平分霍峽的控制權，但遭到伊朗拒絕，要求擁有更多控制權。

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聯合管理機制不符伊朗利益

路透社報道說，一名伊朗高級官員表示，伊朗堅持認為，通過能源要道霍峽的整條入港航線以及部分出港航線，必須由伊朗控制，阿曼的控制範圍應與其在該航道所佔份額相對應，與阿曼建立對等份額的聯合管理機制不符合伊朗利益。

這名官員表示，只有伊朗和阿曼能夠基於各自份額決定對霍爾木茲海峽的管理，伊方拒絕其他國家對此施加影響。

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美及沙特試圖向阿曼施壓

這名官員還透露，美國和沙特阿拉伯正試圖向阿曼施壓，以推進他們針對霍峽「不切實際」的計劃。

同日，邁赫爾通訊社援引伊朗副外長加里巴巴迪說，伊方提出一項海峽管理新方案，要求霍海峽的每艘通行船隻必須有一條航線（出港或進港）完全經過伊朗水域，另一條航線也必須部分經過伊朗水域。