伊朗局勢｜美沙聯手打擊伊拉克親伊武裝釀20死 臨時停火以來首次

中東局勢持續惡化。美軍中央司令部於7月28日宣布，夥同沙特阿拉伯空軍採取聯合軍事行動，對伊拉克境內多處「受伊朗支持」的民兵組織設施實施空襲，造成至少20人死亡、32人受傷。美方指今次行動是為了報復過去72小時內由伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮的30多次無人機襲擊，以及當日伊朗向美軍中東基地發射彈道導彈；伊拉克民兵組織與伊朗政府則強烈譴責襲擊嚴重侵犯主權，並否認參與襲擊沙特境內設施。

美沙出動戰機轟炸7省據點 警告將有更激烈軍事行動

美軍中央司令部表示，美沙兩國戰機打擊了伊拉克東部多處屬於「恐怖分子」的後勤與武器庫設施。美方指，今年2月至4月期間，「伊朗支持的民兵」已在伊拉克境內對美國公民及設施發動逾600次未遂襲擊，警告伊朗革命衛隊及其代理人必須立即停止挑釁，否則美軍將採取更強烈的軍事回應。

美國和沙特聯手對伊拉克境內多處親伊朗民兵組織設施實施空襲。路透社

沙特國防部亦證實參與今次空襲，強調行動旨在打擊先前企圖襲擊沙特石油設施的民兵組織目標。沙特國防部早前曾指出，於27日成功攔截並摧毀數架由伊拉克方向飛來、意圖破壞沙特能源基礎設施的無人機。

伊拉克民兵總部遭重創 總理推遲訪問沙特

針對美沙兩國的聯合行動，伊拉克什葉派民兵武裝「人民動員組織」於29日發表聲明，證實該組織位於巴格達、瓦西特、尼尼微、巴士拉、基爾庫克、卡爾巴拉及迪亞拉等7個省份的總部與據點，於清晨遭到美沙軍隊轟炸，多處設施、車輛及軍事裝備遭嚴重毀壞。

「人民動員組織」成員向法新社透露，最慘烈的襲擊發生於尼尼微省，單一據點即有至少10名成員喪生。該組織強烈譴責襲擊是「極具危險性的局勢升級」，直指攻擊伊拉克官方安全機構乃公然侵犯其國家主權。受軍事衝突影響，伊拉克總理消息人士證實，總理扎伊迪已決定推遲原定於30日訪問沙特的行程。

美證實遭導彈襲擊 伊朗否認指控批美沙侵略

除了空襲交火，美軍中央司令部於美東時間28日證實，伊朗於當天對駐中東美軍發動彈道導彈突襲，美軍防空系統成功攔截所有導彈，目前全軍處於高度警惕狀態。據美國有線新聞網絡（CNN）引述美方官員透露，初步估計伊朗發射的彈道導彈數量不超過4枚。伊朗革命衛隊其後發布公告，承認空軍發射導彈打擊了位於約旦境內的一處美軍空軍基地及指揮中心，稱這是雙方此前達成暫時停火以來，伊方首次對美軍設施發動直接打擊。

然而，對於沙特境內石油設施遇襲，伊朗政府則堅決否認與其有關。伊朗國家電視台引述軍事情報官員指出，將任何針對美國在該地區利益的行動盲目歸咎於伊朗屬於「嚴重誤判」。伊朗外交部隨後發聲明，強烈譴責美沙兩國對伊拉克境內的空襲，指責美沙雙方的軍事行動是對伊拉克國家主權與領土完整的公然侵略。