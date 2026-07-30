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俄政府通緝Telegram創辦人杜羅夫 指涉「串謀恐怖主義」 

即時國際
更新時間：04:05 2026-07-30 HKT
發佈時間：04:05 2026-07-30 HKT

俄羅斯政府宣布，通訊軟體 Telegram 創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）因涉嫌「串謀恐怖主義」，當局已對其發布國際通緝令。莫斯科當局直指 Telegram 平台未有配合刪除「違禁資訊」，甚至被烏克蘭安全部門用作招募平台，誘使俄國民眾在境內從事破壞活動。

莫斯科指控Telegram淪烏軍招募平台 

現年41歲的杜羅夫出生於俄羅斯，長年旅居海外，並擁有法國及阿拉伯聯合酋長國國籍，目前主要居住於法國。作為全球最具影響力的加密通訊平台之一，Telegram 一直以極高隱私度及端到端加密技術聞名。

2018年俄羅斯聖彼得堡舉行的五一勞動節集會上，抗議者舉著杜羅夫的頭像，抗議俄羅斯封禁Telegram。美聯社
2018年俄羅斯聖彼得堡舉行的五一勞動節集會上，抗議者舉著杜羅夫的頭像，抗議俄羅斯封禁Telegram。美聯社
俄政府通緝Telegram創辦人杜羅夫 指涉「串謀恐怖主義」。美聯社
俄政府通緝Telegram創辦人杜羅夫 指涉「串謀恐怖主義」。美聯社

俄國官方官員過去曾多次試圖封鎖 Telegram，或透過行政手段限制其在俄境內的發展，藉此向杜羅夫施壓，要求其交出加密金鑰及用戶資料。此外，俄當局亦積極推廣其他未經加密、由官方背書的替代通訊軟件，試圖轉移用戶群，但效果有限。

莫斯科當局在聲明中明確指出，Telegram 平台上充斥大量「違禁資訊」，且平台未有按俄方要求進行清查與刪除。俄方更指控烏克蘭安全部門利用 Telegram 作為滲透工具，在俄羅斯境內招募人員實施破壞與恐怖活動，因此作為平台創辦人兼行政總裁的杜羅夫必須承擔刑事責任。

分析指，杜羅夫身處法國並擁有法國國籍，加上西方國家與俄羅斯目前的緊張關係，俄方發出的通緝令極難在海外執行，其象徵意味遠大於實際拘捕意義。然而，事件反映出加密通訊平台在國家安全、言論自由與用戶隱私之間的拉鋸戰，已成為當前地緣政治博弈的新戰場。

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