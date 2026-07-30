伊朗局勢｜美國制裁香港及馬紹爾群島等10實體與8油輪 指涉非法運輸伊朗石油

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於當地時間週三（29日）宣佈，對10家企業及8艘油輪實施最新一輪制裁，指控相關實體及船隻涉嫌協助伊朗運輸及銷售原油，違反美國相關制裁規定。名單中包含多家在香港註冊的航運公司。

涉事實體及船隻已被列入「特別指定國民清單」（SDN），其在美資產將被凍結，並禁止美國公民或實體與其進行任何交易。

多家香港航運公司上榜 被指涉運送數百萬桶原油至中國及阿聯酋

根據美國財政部聲明，今次行動是根據第13902號行政命令進行，旨在打擊伊朗的石油、石化及金融領域，同時落實對伊朗實施最大經濟施壓策略。

被制裁的10家企業中，包括5家在香港註冊的航運公司：

Billion Nexus Int'l

Confident Apex

Marinova Freight

Nevada Spirit

Qi Hang Ship Management

此外，名單亦涵蓋3家總部設於馬紹爾群島的公司（Branch Saying International Trading、Ocean Tranquility 及 Vast Mighty），以及2家伊朗本土企業（Hormuzsafe Marine Services Authority 與 Persian Gulf Marine Insurance Company）。

美國當局指，上述8艘油輪及其關聯公司自2022年起，合共將數百萬桶伊朗原油及石油產品運往中國及阿拉伯聯合酋長國。被制裁的8艘油輪分別為 Al Salmi、Breeze V、Crystal、Lily、Natsumi、Nireta、Well Sail 及 Yehope，分別懸掛巴巴多斯、瓦努阿圖、馬紹爾群島及莫桑比克等國船旗。

美國國務院發言人特米·皮戈特（Tommy Pigott）表示，被制裁的2家伊朗實體由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）背後支持，在霍爾木茲海峽運作強制性「保險」計劃，向過境的國際商船進行「勒索」。皮戈特指，該等實體自行製造包括扣押船隻等風險，再向商船收取保障費用，從而為革命衛隊的營運及區域行動籌集資金。

美財長貝森特表示，伊朗目前經濟陷入困境、通脹高企，急需資金維持運作，「美國不允許伊朗利用國際航運或扣押全球商業航道，來資助革命衛隊的恐怖主義及區域侵略行為」。

皮戈特補充，今年以來美方已制裁超過100艘屬於伊朗「影子艦隊」的船隻，今次制裁行動亦將支援美國海軍對伊朗港口及海岸線實施相關執法行動。