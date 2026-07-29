加州16歲救生員惡鬥死神 巨浪下救男童逃鬼門關

近日，美國加州城市聖克魯斯（Santa Cruz）一名16歲救生員在一海灘冒險衝入巨浪，救起一名被海水捲走的男童。年輕救生員英勇行為不僅獲各界激讚，總統特朗普更於周二（28日）宣布，將邀請這位年輕救生員及其家人前往白宮，並可能邀請獲救男童同行，表揚救生員的英勇行為。



美聯社等傳媒綜合報道，事發於上周六（25日），目擊者拍下救援過程。影片顯示，正掀起巨浪，救生員看見男童在水中掙扎後立即衝入海中，抱緊男童迎向接連湧來的巨浪。



男童當時一度身體癱軟，救生員仍緊抱男童，努力讓他的頭部保持在水面上。數名成年人曾下水協助，但由於海浪太大，成年人也擔心安全而一度撤回岸上。最終，救生員在一名同僚協助下，將男童安全救上岸。



特朗普在社交媒體發文表示，將邀請這名「英勇的年輕人」及其家人到白宮，可能也會邀請獲救男童同行，並向救生員頒授一項崇高的平民榮譽。他形容救生員非常勇敢，「他值得獲得這項榮譽」。



拍片者稱，事發前海浪雖不平靜，但頻率和強度仍屬正常，情況卻在瞬間急劇惡化，令不少人措手不及，男童很快便被海浪捲走。若非救生員及時趕到，男童當晚恐怕無法平安回家。

