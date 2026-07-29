日本人口42年來首跌穿1.2億 除東京都外全國呈萎縮
更新時間：20:30 2026-07-29 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-29 HKT
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日本面臨日益嚴峻的少子化與高齡化挑戰。日本總務省今日（29日）公布的人口動態調查顯示，截至今年元旦，不含外籍人士的日本本國籍國民人口降至1億1973萬6483人。這是日本國民人口時隔42年首度跌破1.2億大關。
《共同社》報道，日本國民人口較前一年減少91.7萬人，創下自1968年開始調查以來的最大減幅。
全年新生嬰孩僅約67萬
雖然政府近年大力推動生育政策，惟成效不彰，全年新生兒人數僅約67萬人，再創歷史新低；而死亡人數則高達159萬人。在全國47個都道府縣中，僅東京都的日本籍人口呈現0.09%的微幅增長，其餘地區均呈萎縮。
與此同時，為緩解國內勞動力短缺，日本逐步擴大引進外籍勞工。在日外籍居民人數較前一年激增35.4萬人，創歷史新高，達403萬多人，這也是外籍居民人口連續第四年增長。
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