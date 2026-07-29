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熊本地震｜宮崎高千穗峽山崩落石 遊客禁入划船觀光暫停至31日

即時國際
更新時間：15:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-29 HKT

日本九州熊本縣周二（28日）下午發生7.1級強烈地震，除了震央熊本外，約80公里外的鄰縣宮崎縣亦接連傳出災情。其中，深受香港及海外遊客喜愛的宮崎名勝「高千穗峽」在震後發生落石意外，峽谷內一度白煙瀰漫，當局隨即緊急疏散遊客。高千穗町官方已宣布對高千穗峽實施全面通行管制，而景區招牌的「划船租賃服務」亦將全面暫停至本月31日。

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下游巨石落河白煙蔽天 

綜合日本NHK及《宮崎日日新聞》周三（29日）報道，強震發生時，高千穗町錄得日本標準震度4級。地震發生後不久，距離划船租賃區約500米的下游地段突然發生落石，大量石塊砸入河中，現場畫面顯示峽谷內一度升起大片白色的滾滾塵煙。

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高千穗町觀光協會及鎮公所隨即緊急疏散遊客，並實施全面通行管制，禁止所有車輛及行人通行，管制範圍包括高千穗峽正面入口、向山線入口、押方線入口及第三大橋停車場等。觀光協會表示，考慮到日本氣象廳警告未來兩三天仍可能出現大規模餘震，為了保障遊客安全，高千穗峽的遊船租賃服務將關閉至7月31日。

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3米巨石擋路政府大樓漏水

除了高千穗峽外，宮崎縣多個地區亦災情頻傳。在椎葉村，村公所大樓在強震中劇烈搖晃並發出異響，內牆出現裂痕，灑水系統管線更因震動脫落導致議事廳漏水。

此外，椎葉、諸塚村、高千穗及日之影町等多地均因山泥傾瀉及落石導致道路封閉，其中高千穗町押方町道的「山附線」，更有一塊高約3米、寬約3米的巨石崩塌並橫擋在道路中央，現場交通中斷。由於目前當地餘震不斷，加上日本氣象廳提醒震後山體鬆散，當局呼籲在當地的自駕遊旅客及港人切勿前往山區或溪谷等高危地帶。
 

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