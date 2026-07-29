熊本地震︱台積電熊本二廠「暫停施工」 本田廠房遭殃遇水浸

日本熊本縣周二（28日）發生7.1級地震，釀成巨大破壞。該縣為日本半導體與製造業重鎮，地震發生後包含台積電（TSMC）、索尼（SONY）、三菱電機等半導體巨頭以及本田（Honda）等製造業廠房均傳出停工或進行安全性檢查。若影響持續，不排除打擊全球相關產品供應鏈。



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《讀賣新聞》、《日本放送協會》報道，台積電（TSMC）在地震發生當時，即時將菊陽町廠區的員工疏散至戶外，並進行安全確認，當日確認廠房結構安全無虞後，疏散員工已陸續返回崗位。熊本一廠昨日晚間已經完成建築物檢測，確認安全無虞；但考慮到後續餘震風險，正在暫停興建中「熊本二廠」部分工程。

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索尼（SONY）位於菊陽町的半導體製造基地平時為24小時運作，強震後即進行受災狀況確認，並暫停菊陽町半導體工廠的生產線運作。三菱電機位於合志市與菊池市的功率半導體24小時運作工廠，同樣已確認設備運作狀況及是否有人員受傷。



日本車廠本田（Honda）位於大津町的電單車廠房亦受影響。廠房因地震觸發自動灑水系統，導致部分區域出現漏水與積水，已暫停生產線，並決定停工至今日（29日）傍晚。

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豐田汽車（Toyota）位於福岡縣的3座工廠28日一度停工，經確認後於今日恢復正常運作。