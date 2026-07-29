熊本地震︱Aeon Mall爆炸 日本女大生驚魂直擊：巨響後白煙撲面

日本九州島熊本縣於周二（28日）下午遭受黎克特制7.1級強烈地震重創，多處災情極其嚴峻。其中，位於熊本縣嘉島町、深受當地市民及遊客歡迎的大型連鎖購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL熊本），在強震後約30分鐘突然發生大爆炸，部分區域隨即坍塌，造成多人受困及失聯，已有2名20多歲女子證實喪生。日本防衛省已緊急啟動災害派遣，調派多達3,600名自衛隊官兵連夜趕赴現場展開生死搜救。親歷意外的商場員工描述，爆炸發生時地底傳出驚天巨響，隨後白色濃煙鋪天蓋地而來，現場宛如末日。

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疏散半小時後突發大爆炸

據共同社及日媒《西日本新聞》報道，強震發生時，永旺夢樂城內有大量顧客與員工。一名在商場咖啡廳打工的女大學生在倖存後，心有餘悸地還原了當時的驚險一幕。她表示，地震發生時自己正在店內洗碗，突然感受到劇烈的左右搖晃，她隨即與同事引導店內顧客朝出口疏散，所有人前往停車場避難並等待了約20分鐘。

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在停車場避難期間，現場氣氛極度緊張，許多顧客與員工當場痛哭失聲，表示這場劇烈搖晃瞬間喚醒了10年前（2016年）「熊本地震」的慘痛記憶。地震發生約30分鐘後，商場透過電郵發布通知，宣布永旺夢樂城熊本全面停止營業，眾人隨即各自解散。

然而，正當該名女大生坐進車內準備駕車離開時，更恐怖的災難隨之降臨。她突然聽到一聲從地底竄出的巨大轟鳴與強烈衝擊波，抬頭一看，只見大片白煙正從購物中心建築方向迅速升起，並鋪天蓋地朝停車場撲過來。她嚇得立即踩油門加速逃離現場，途中還目睹大批民眾用手帕捂住口鼻、面露驚恐地倉皇逃生。回想當時情景，她坦言至今仍餘悸猶存：「真的沒想到會發生這種事，如果當時還留在建築物裏，後果真的不敢想像。」

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20至30名員工失去聯絡

據當地消防部門表示，爆炸導致商場二樓部分區域發生坍塌，目前已有4名傷者被送醫救治，送院時均意識清醒。雖然在爆炸發生前，已有約200名顧客和員工緊急疏散至設施外，但據警方消息人士透露，目前設施內仍有約20至30名員工等失去聯絡，現場仍有多人被困。

「永旺夢樂城熊本」的天花板及外牆在震後出現大範圍剝落，建築骨架裸露，部分鋼筋更出現彎曲變形，附近散落大量碎片瓦礫。在設施北側家居中心工作的一名男員工亦證實，地震過後不久便聽到「轟」的一聲巨大爆炸聲，隨即見到永旺夢樂城熊本方向升起灰色煙霧。所幸，部分位於二樓的商戶（如某連鎖眼鏡店）總部證實，店內工作人員在爆炸發生前已全部成功撤離。

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3600名自衛隊漏夜展開搜救

因應災情告急，日本防衛大臣小泉進次郎昨日（28日）深夜向媒體證實，在接獲熊本縣知事提出的「災害派遣」請求後，自衛隊已投入約3,600名官兵規模（包括陸上自衛隊第8師團），在永旺夢樂城熊本全力展開搜救及救援工作。

自衛隊救援隊正聯同當地消防及警方，動用重型搜救設備在倒塌的鋼筋水泥堆中加緊搜救失聯人員，全力搶救受困民眾，並持續掌握現場最新情況，力求在黃金救援時間內救出所有受困者。