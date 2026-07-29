俄烏戰爭｜澤連斯基白宮會晤特朗普 商討授權自產「愛國者」導彈

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日（周二）在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行閉門會談，會面歷時逾一小時。雙方就「愛國者」（Patriot）防空導彈系統攔截器許可證，以及重振外交進程進行討論。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）形容本次會晤「積極且富有成效」。

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澤連斯基：首要任務是加強防空能力

澤連斯基會後在社交平台發文表示，會面過程順利，他指出，雙方已探討取得「愛國者」導彈攔截器生產許可證的具體方案。澤連斯基稱，隨著俄羅斯加強攻擊力度，基輔的首要任務是加強防空能力和戰略合作。

有烏克蘭高級官員透露，基輔正尋求新的反彈道導彈供應，並希望就重啟外交對話進行討論。

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出席格雷厄姆追悼會

此外，澤連斯基此行亦計劃出席美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的追悼會。格雷厄姆生前為烏克蘭的堅定支持者，於本月意外離世，終年71歲。澤連斯基稱讚格雷厄姆是「烏克蘭的真正朋友」及「堅定捍衛者」。

澤連斯基同日亦前往參議院，旁聽格雷厄姆生前倡導的對俄制裁法案投票。該法案以86票贊成、12票反對通過，並命名為《格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案》（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act），將對包括中國及印度在內的俄羅斯石油與天然氣主要買家徵收關稅，同時制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、高級政軍官員、金融機構及大型能源項目。