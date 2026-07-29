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熊本7.1級地震｜強震有異象？熊本天空驚現「巨型蘑菇雲」引恐慌 專家咁解釋

即時國際
更新時間：08:40 2026-07-29 HKT
發佈時間：08:40 2026-07-29 HKT

日本九州熊本縣於7月28日下午發生7.1級極淺層強震，消息震撼全日本。然而在強震爆發期間，熊本縣多地的天空竟同時出現極具震撼力的異象——一朵極為龐大的「巨型蘑菇雲」屹立於天際，邊緣更有大批鳥群在空中盤旋，畫面被大批當地居民拍下並上載至網絡，引發極大關注及部分恐慌情緒，不少網民紛紛猜測此乃傳說中的「地震雲」。

有感餘震突破百次 氣象局未即時回應

據《CCTV國際時報》引述日本氣象廳數據指出，自28日下午發生7.1級主震後，截至當地時間深夜11時30分，熊本地區已接連錄得超過100次有感餘震，頻率之高令當地居民人心惶惶。

在強震爆發期間，熊本縣多地的天空竟出現「巨型蘑菇雲」。網圖
在強震爆發期間，熊本縣多地的天空竟出現「巨型蘑菇雲」。網圖
「巨型蘑菇雲」屹立於天際的畫面被大批當地居民拍下並上載至網絡，引發極大關注及部分恐慌情緒。網圖
「巨型蘑菇雲」屹立於天際的畫面被大批當地居民拍下並上載至網絡，引發極大關注及部分恐慌情緒。網圖

就在強震與餘震接連不斷之際，這朵尺寸巨大的「蘑菇雲」在熊本縣多個地區均清晰可見，不少民眾將其與強震連結，懷疑是地殼劇烈運動引發的異象。截至目前，日本氣象廳尚未對該朵「蘑菇雲」的具體形成原因作出官方解釋，因而令網路上的「地震雲」說法進一步發酵。

專家：實為夏季常見「鐵砧雲」

針對網絡上的恐慌與猜測，氣象專家指出，這種天象實際上與地殼強震並無任何因果關聯。該朵看似驚悚的「蘑菇雲」，在氣象學上稱為「砧状積雨雲」（Anvil cloud），又被形象地稱為「鐵砧雲」或「巨型蘑菇積雨雲」，是夏季相當常見的自然氣象現象。

專家解釋，日本夏季氣溫高且空氣水汽極為充足，午後地面受到太陽持續烘烤，近地面的暖濕空氣隨之快速向高空猛烈抬升，形成強烈的對流上升氣流，並不斷堆積成龐大的雲塔。當雲體向上衝至對流層頂（高空穩定層）時，氣流無法繼續向上攀升，裹挾著冰晶的雲塊只能向左右兩側水平鋪開，形成寬大而扁平的傘狀頂部，整體形狀看起來便宛如巨型蘑菇。

專家強調，今次「蘑菇雲」之所以引發高度關注，純粹是因為地震發生時民眾關注度大增，大家會下意識地密切留意天空狀況；而當時本地大氣條件恰好滿足了強對流雲層的形成，形成了造型較為誇張的積雨雲，自然讓部分民眾將兩者聯想在一起。

包括日本及多國氣象局在內的權威機構均曾多次澄清，至今沒有任何可靠的科學證據能夠證明地震會催生特殊形態的「地震雲」，呼籲大眾以科學態度看待自然現象，切勿聽信謠言或過度恐慌。

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