熊本7.1級地震｜橋斷屋塌 網民上傳各地災情畫面 造紙廠煙囪折斷2人心臟驟停

日本九州熊本縣7月28日下午4時27分發生7.1級極淺層強烈地震，震源深度僅10公里，最大震度達最高級別的7級，九州、四國及本州西部均感受到劇烈搖晃。強震造成廣泛破壞，多地傳出民宅倒塌、道路橋樑斷裂、火災及爆炸等嚴重災情，網民紛紛上傳各災情，畫面悚心驚心。

高速公路下陷巨橋崩塌 熊本城石牆震塌

從日本放送協會（NHK）的高空航拍畫面可見，受災嚴重的八代市境內，九州高速公路八代交流道有高架路段大幅斷開及下陷，反映地震破壞力極猛烈。西日本高速公路證實，接獲多宗通報指松橋交流道至八代交流道之間出現路面隆起及設施損壞。

路透社

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此外，八代市球磨川有跨河大橋從中間斷裂崩塌，大量民宅倒塌變為廢墟，瓦礫堆滿附近道路。連熊本市著名地標熊本城亦未能倖免，部分古石牆受震倒塌。

網民上傳災情影像 造紙廠煙囪折斷釀心腦驟停

地震發生後，熊本縣大批民眾紛紛將現場照片及影片上傳至社交網絡。畫面顯示大量民宅內一片凌亂，大型家具及物品東歪西倒、散落一地，道路與公共設施嚴重破損。

位於八代市的日本製紙工廠亦遭遇重創，廠內高聳的煙囪中部突然斷裂坍塌。NHK引述縣方消息指出，搜救人員從製紙工廠救出兩人，惟二人被救出時已無生命體徵、處於心臟驟停狀態；現場另有9名員工依然下落不明，警方與消防正全力搜救。

除造紙廠外，位於嘉島町的一座Aeon購物中心在震後突發嚴重爆炸，導致商場2樓大面積倒塌，消防部門證實有多人被困。強震亦衝擊當地供應鏈與產能，豐田（Toyota）、本田（Honda）汽車已暫停縣內工廠運營；半導體設備巨頭東京電子（TEL）亦宣布暫停縣內兩家工廠營運。黑貓宅急便及佐川急便則全面暫停縣內的包裹寄送服務。

高市早苗派3600自衛隊救災 核電廠確認安全

面對嚴重災情，當局已向約30萬名居民發出前往避難中心的通知。日本首相高市早苗召開緊急會議，防衛大臣小泉進次郎隨後宣布分批派出3,600名自衛隊隊員前往災區，並出動20架飛機從空中進行災情評估及搜救。

核能安全方面，日本核能監管機構已通報國際原子能機構（IAEA），確認仙台核電廠未受損壞。九州電力及四國電力亦證實，玄海核電廠、川內核電廠及伊方核電廠均運作正常，未有發現異常。氣象廳警告，當地持續發生多次3.2級以上的餘震，其中天草及蘆北地區更錄得高達6.1級的強烈餘震，呼籲民眾保持警惕。