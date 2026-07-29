熊本地震｜死亡人數升至13人 中國外交部：對遇難者表示哀悼︱不斷更新

日本九州熊本縣7月28日下午4時27分發生7.1級極淺層強烈地震，震源深度僅10公里，最大震度達最高級別的7級，九州、四國及本州西部均感受到劇烈搖晃。強震造成廣泛破壞，多地傳出民宅倒塌、道路橋樑斷裂、火災及爆炸等嚴重災情，網民紛紛上傳各災情，畫面悚心驚心。

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【16:00】對於日本熊本昨日發生的大地震，中國外交部發言人毛寧表示，中方密切關注日本熊本縣發生地震，對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受傷人員致以慰問。

【16:00】當地官方全力推進救援的同時，在日華人社群亦迅速發起自發性馳援，建立互助網絡，連夜開車深入災區，免費轉運受困的同胞撤離至福岡等地。

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【15:10】日本熊本縣周二（28日）發生7.1級地震，釀成巨大破壞。該縣為日本半導體與製造業重鎮，地震發生後包含台積電（TSMC）、索尼（SONY）、三菱電機等半導體巨頭以及本田（Honda）等製造業廠房均傳出停工或進行安全性檢查。若影響持續，不排除打擊全球相關產品供應鏈。

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【13:22】台灣超市與電子支付平台啟動募款，7-ELEVEN、全家、萊爾富及全聯旗下全支付攜手基督教芥菜種會發起「日本熊本7.1強震救援」專案，協助救災及重建。

【13:16】29日當地時間14時左右，日揆高市早苗表示，打算開展無需等待災區政府提出請求的「PUSH型支援」，即中央政府不等待地方自治體的具體請求，依據災情預測主動調度並運送食水、糧食及發電設備等急需物資到災區的應急機制。

【12:00】據《環球時報》，中國駐福岡總領事館當地時間7月29日表示，截至目前暫未收到中國公民在熊本縣地震中傷亡的報告；另有數名在熊本縣的中國公民向中國駐福岡總領事館求助咨詢，總領館正在積極對接。

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【11:58】法新社報道，日本內閣秘書長木原稔說，包括熊本和福岡在內的五個縣共設有506個避難中心，截至當地29日上午7時，共收容了9186人。

【11:17】東京警視廳29日通過直升機向熊本縣派出廣域緊急援助隊共8人，將集中搜尋失蹤人員。

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【10:50】當地時間29日清晨5點49分前後，熊本縣再次發生4.1級地震，震源深度極淺，不會引發海嘯。

【10:10】台灣救援團體表示，台南、新竹、嘉義及高雄的特搜隊已準備就緒，若日方提出救援需求，可在4小時內立即出發。

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【09:36】共同社引述日本官員報道，與地震相關死亡人數達十多人，包括AeonMall爆炸中身亡的兩人。日本首相高市早苗其後公布，地震至今造成13人死亡。

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【09:00】截至今（29）日當地時間上午7時56分，熊本共發生144宗地震，規模介於6.1至1.9不等，震度最大有5弱。

八代市發生山泥傾瀉

日本陸上自衛隊西部方面隊於周三（29日）早上6時出動直升機進行空中勘查。據航拍畫面顯示，熊本縣八代市山區發生大面積山泥傾瀉，大量泥石淹沒道路，有車輛被困泥石堆中，部分道路護欄遭沖毀。

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高速公路下陷巨橋崩塌 熊本城石牆震塌

從日本放送協會（NHK）的高空航拍畫面可見，受災嚴重的八代市境內，九州高速公路八代交流道有高架路段大幅斷開及下陷，反映地震破壞力極猛烈。西日本高速公路證實，接獲多宗通報指松橋交流道至八代交流道之間出現路面隆起及設施損壞。

此外，八代市球磨川有跨河大橋從中間斷裂崩塌，大量民宅倒塌變為廢墟，瓦礫堆滿附近道路。連熊本市著名地標熊本城亦未能倖免，部分古石牆受震倒塌。

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網民上傳災情影像 造紙廠煙囪折斷釀心腦驟停

地震發生後，熊本縣大批民眾紛紛將現場照片及影片上傳至社交網絡。畫面顯示大量民宅內一片凌亂，大型家具及物品東歪西倒、散落一地，道路與公共設施嚴重破損。

位於八代市的日本製紙工廠亦遭遇重創，廠內高聳的煙囪中部突然斷裂坍塌。NHK引述縣方消息指出，搜救人員從製紙工廠救出兩人，惟二人被救出時已無生命體徵、處於心臟驟停狀態；現場另有9名員工依然下落不明，警方與消防正全力搜救。

除造紙廠外，位於嘉島町的一座Aeon購物中心在震後突發嚴重爆炸，導致商場2樓大面積倒塌，消防部門證實有多人被困。強震亦衝擊當地供應鏈與產能，豐田（Toyota）、本田（Honda）汽車已暫停縣內工廠運營；半導體設備巨頭東京電子（TEL）亦宣布暫停縣內兩家工廠營運。黑貓宅急便及佐川急便則全面暫停縣內的包裹寄送服務。

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高市早苗派3600自衛隊救災 核電廠確認安全

面對嚴重災情，當局已向約30萬名居民發出前往避難中心的通知。日本首相高市早苗召開緊急會議，防衛大臣小泉進次郎隨後宣布分批派出3,600名自衛隊隊員前往災區，並出動20架飛機從空中進行災情評估及搜救。

核能安全方面，日本核能監管機構已通報國際原子能機構（IAEA），確認仙台核電廠未受損壞。九州電力及四國電力亦證實，玄海核電廠、川內核電廠及伊方核電廠均運作正常，未有發現異常。氣象廳警告，當地持續發生多次3.2級以上的餘震，其中天草及蘆北地區更錄得高達6.1級的強烈餘震，呼籲民眾保持警惕。