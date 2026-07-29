熊本7.1級地震︱Aeon Mall爆炸一刻曝光 日媒：至少2死1人心肺停止

日本熊本縣7月28日下午發生7.1級極淺層強震，位於該縣嘉島町的大型購物中心「永旺熊本購物中心」（Aeon Mall Kumamoto）其後突發劇烈爆炸，部分建築結構嚴重坍塌，造成多人被困。現場搜救工作連夜展開， 日媒NHK29日凌晨引述縣政府消息稱，截至周三凌晨4時，有8人在倒塌廢墟中救出移離，其中2人證實死亡，另有1人心肺停止，其餘5人受傷但無生命危險。

車CAM直擊 濃煙衝天碎片飛半空

報道指，兩名死者均為20多歲女子。日視新聞網前一晚曾表示，搜救隊已成功救出4名年齡介乎20至40歲的人員，全部意識清醒。NHK其後再引述縣政府消息指，仍有10人失聯搜尋中。

附近道路行駛汽車的車載行車記錄儀拍下了爆炸發生時的驚險一刻。畫面顯示，多輛汽車當時正沿永旺購物中心附近的道路前行，畫面右側的商場建築突然發生爆炸，一團濃厚的白色煙霧瞬間噴湧而出，並挾帶疑似建築碎片炸飛至半空。日媒指出，強烈爆炸曾導致該建築物的一面外牆當場被炸飛，砸中在附近道路行駛的車輛。

提供該段行車記錄儀片段的車主事後安然無恙，他在接受日本放送協會（NHK）訪問時坦言：「當時看起來還有其他車輛經過，所以我非常擔心有人可能受傷了。希望爆炸原因能盡快查明。」 另一名在商場附近餐廳工作的員工亦表示，當時正在店內打掃，突然聽到一聲巨響，隨後便看到永旺購物中心方向升起一大片塵土。

外牆剝落鋼筋外露 2樓倒塌搜救一度受阻

今次發生爆炸的Aeon Mall佔地達207,000平方米，內設約200家專賣店。據NHK直升機於傍晚6時20分左右拍攝的航拍畫面顯示，商場外牆大面積剝落，鋼筋及骨架結構清晰外露，屋頂區域亦出現巨洞及塌陷跡象。

消防部門指出，爆炸導致商場2樓部分區域發生大面積坍塌，現場多人受困。由於1樓入口受損嚴重無法直接進入，救援人員一度面臨阻礙。消防廳官員晚間表示，由於建築物存在二次倒塌的極高風險，搜救隊正評估如何安全深入內部，並考慮部署無人機等方案進入險境調查。

警方證實多宗死亡 約200人疏散至停車場

地震發生後，商場方曾緊急疏散約200名顧客及員工至戶外停車場。熊本縣警方其後證實，Aeon Mall內已引發多宗死亡事件，但要確認確切的死傷人數可能仍需一段時間。富士電視台亦報道，商場內已確認有多人罹難。

日本氣象廳推估，嘉島町在今次強震中的震感強度至少達5級以上。目前警察、消防以及陸上自衛隊已組成的聯合搜救隊正全力清拆廢墟。