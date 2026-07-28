《善意的競爭》｜韓劇拍攝當紅景點「博里多橋」崩塌 17人受困獲救

南韓驚傳熱門韓劇打卡景點海上行人橋發生崩塌恐怖意外！位於慶尚北道浦項市南區九龍浦邑的海上人行觀景步道「博里多橋」（Boridolgjo，意譯為麥穗石橋），於周二（28日）下午突然發生結構性斷裂，其中段的橋墩與橋面更垮落海中。事故導致正在橋上及礁岩活動的17名遊客與釣客一度受困海中，所幸在消防人員與民間漁船全力搜救下全數獲救，目前暫未接獲有人員傷亡的報告。

蛙人水底排查防隱患

據南韓《韓聯社》引述浦項市政府及南部消防署的消息指出，事發於今日下午1時15分左右（當地時間）。該座用作連接海岸與海上礁岩的「博里多橋」在毫無預警下發生崩塌，大段橋面結構突然斷裂並墜入海中，令大橋中間出現巨大斷層。

「博里多橋」崩塌斷開的CCTV畫面。 X@gauel202

「博里多橋」崩塌斷開的CCTV畫面。 X@gauel202

「博里多橋」崩塌斷開的CCTV畫面。 X@gauel202

意外發生後，17名正在海岸另一端及周邊礁岩觀景和垂釣的市民，因去路被截而受困於孤立的橋面及岩石上。消防單位接報後立即派出大批搜救人員趕赴現場，並協調附近的民間漁船加入救援，最終在跨部門合作下，成功將所有受困者安全載回岸邊。

然而，考慮到可能存在的隱形風險，消防部門表示已派出蛙人進行水下搜索，徹底排查是否有其他市民落海或被困。目前，事故的具體起因仍在進一步調查中。

曾為《善意的競爭》拍攝地

「博里多橋」是當地知名的海上觀光步道，平時吸引大批旅客前往欣賞海景及垂釣。值得一提的是，該座步道更因為曾作為2025年熱播韓劇、由人氣女星李惠利主演的《善意的競爭》中，女主角「劉在伊」最後一幕的關鍵拍攝景點，而成為不少韓劇迷前往朝聖的著名打卡熱點。

浦項市與消防單位事後翻看現場閉路電視（CCTV）畫面，初步確認事故發生瞬間並無民眾正在通過崩塌的橋段，暫無直接因橋坍塌而傷亡的報告。