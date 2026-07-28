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美伊戰爭 | 傳伊朗發放影片教唆暗殺 梅拉尼婭和巴倫成目標

即時國際
更新時間：12:12 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:12 2026-07-28 HKT

伊朗官媒相關Telegram頻道近日播出一段影片，不僅將美國第一夫人梅拉尼婭亞列為攻擊目標，還向美國總統特朗普幼子巴倫發出威脅，美國特勤局已著手調查。

這段標題為「如何殺死梅拉尼婭」的影片中，顯示梅拉尼婭坐在車隊中，還有在紐約市各地的影像，甚至點名她常光顧的部分設計師名店，強調梅拉尼婭對時尚的熱愛，是她最大的弱點，並指出這些購物行程「適合全球自由戰士採取行動」，甚至建議在她可能購買的衣物上以神經毒劑落毒。

特朗普甚為疼愛幼子巴倫（中）。路透社
特朗普甚為疼愛幼子巴倫（中）。路透社
據報梅拉尼婭和巴倫成為伊朗暗殺目標。美聯社
據報梅拉尼婭和巴倫成為伊朗暗殺目標。美聯社
特朗普夫人梅拉尼婭傳遭到伊朗暗殺威脅。路透社
特朗普夫人梅拉尼婭傳遭到伊朗暗殺威脅。路透社
影片強調梅拉尼婭對時尚的熱愛，是她最大的弱點。路透社
影片強調梅拉尼婭對時尚的熱愛，是她最大的弱點。路透社

爆梅拉尼婭購物行蹤 倡衣物落毒

影片結尾甚至威脅現年20歲的巴倫，說「這只是開始，巴倫，等著我們」。

影片一開頭就說，所使用的文件，來自從多個匿名安全網路及衛星影像所提取的資訊」。不過，其中大部分內容仍是關於梅拉尼婭的習慣，而這些大多為公開資訊。     

特勤局著手調查

據報影片由伊朗革命衛隊旗下塔斯尼姆通訊社所發布。特勤局已著手調查。

梅拉尼婭與巴倫目前都受到特勤局全天候隨行保護，特勤局公共事務發言人賀林表示：「特勤局已注意到這段影片，將對任何可能對保護對象構成威脅的內容進行調查。基於行動安全考量，我們不對保護情報相關事務公開表態。」

德黑蘭廣告板要求處決特朗普全家

事實上，伊朗首都德黑蘭街頭上周便出現多個大型廣告板，公開要求處決特朗普全家，包括梅拉尼婭、特朗普長子唐納德、長女伊萬卡、次子埃里克、次女蒂芬妮及巴倫等，廣告板上還印有「血債血還」的字樣。

特朗普此前便曾公開宣稱自己被伊朗列為頭號暗殺目標，本月較早前更因伊朗威脅，從土耳其北約峰會返美途中改搭舊款空軍一號。他還向《紐約郵報》透露，為防萬一他已預先留下指示，「如果我出了什麼事，就讓他們見識前所未有的猛烈轟炸」。

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