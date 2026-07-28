Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴塞隆拿地鐵隧道火警 逾130人吸入濃煙不適 39人送院

即時國際
更新時間：11:14 2026-07-28 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-28 HKT

西班牙巴塞隆拿一處地鐵隧道周一（27日）發生火警，濃煙引發乘客驚慌疏散，超過130人因吸入煙霧不適，戴上氧氣面罩，在現場簡單接受治療，當中39人送院，所幸無人傷勢嚴重。初步研判，是隧道內襯砌（支護結構）掉落後引發火災，目前火勢已經撲滅。

乘客驚慌疏散

現場是巴塞隆拿地鐵L1線介乎El Clot站以及Glòrie站之間，當天傍晚突然發生火警，隧道內濃煙瀰漫，1輛列車緊急停靠疏散乘客。

巴塞隆拿地鐵隧道發生火警，影響地鐵服務
巴塞隆拿地鐵隧道發生火警，影響地鐵服務

消防員趕到後，立即疏散乘客，並用滅火器迅速將火勢撲滅。消防部門其後說，情況已得到控制，沒有人受困。相關方面也展開工作，設法移走受影響列車。

隧道燃起熊熊火光

網上影片可見隧道燃起熊熊火光，車廂內乘客受不了煙霧，急忙用衣物遮住口鼻，蹲坐在地上呼吸，還有人拿扇子搧風。

據了解，火勢似乎是電線絕緣層所引發，事故導致上述2車站緊急關閉，其他列車過站不停，月台上候車乘客看到黑煙急忙走避。

當局證實，至少39人送院，超過130人因吸入煙霧不適，要戴上氧氣面罩，在現場簡單接受治療。

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
15小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
23小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
15小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
15小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
16小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 11:22 HKT
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞 網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
影視圈
14小時前
方嘉柏（右）第五度登上冠軍練馬師寶座。
甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥
名家專欄
18小時前