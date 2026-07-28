巴塞隆拿地鐵隧道火警 逾130人吸入濃煙不適 39人送院

西班牙巴塞隆拿一處地鐵隧道周一（27日）發生火警，濃煙引發乘客驚慌疏散，超過130人因吸入煙霧不適，戴上氧氣面罩，在現場簡單接受治療，當中39人送院，所幸無人傷勢嚴重。初步研判，是隧道內襯砌（支護結構）掉落後引發火災，目前火勢已經撲滅。

乘客驚慌疏散

現場是巴塞隆拿地鐵L1線介乎El Clot站以及Glòrie站之間，當天傍晚突然發生火警，隧道內濃煙瀰漫，1輛列車緊急停靠疏散乘客。

巴塞隆拿地鐵隧道發生火警，影響地鐵服務

消防員趕到後，立即疏散乘客，並用滅火器迅速將火勢撲滅。消防部門其後說，情況已得到控制，沒有人受困。相關方面也展開工作，設法移走受影響列車。

隧道燃起熊熊火光

網上影片可見隧道燃起熊熊火光，車廂內乘客受不了煙霧，急忙用衣物遮住口鼻，蹲坐在地上呼吸，還有人拿扇子搧風。

據了解，火勢似乎是電線絕緣層所引發，事故導致上述2車站緊急關閉，其他列車過站不停，月台上候車乘客看到黑煙急忙走避。

當局證實，至少39人送院，超過130人因吸入煙霧不適，要戴上氧氣面罩，在現場簡單接受治療。