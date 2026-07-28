強生爽身粉被指致癌爭議 宣布以55億美元和解近7萬宗訴訟

美國強生公司（Johnson & Johnson）宣布，達成一項55億美元（約430億港元）的和解協議，將解決數萬宗指控旗下嬰兒爽身粉及其他滑石粉產品導致卵巢癌的訴訟。

強生表示，這項和解協議涵蓋聯邦及州法院約6.9萬宗案件，佔目前所有剩餘滑石粉索償案的99.75%。

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強生嬰兒爽身粉及其他滑石粉產品被指導致卵巢癌，掀起數萬宗訴訟。路透社

強生一直強調滑石粉安全，不含石棉。路透社

涉6.9萬宗致癌索償案

強生訴訟事務副總裁哈斯（Erik Haas）表示，這些索償是毫無根據，公司願意和解是為了讓事件告一段落。公司相信，即使繼續訴訟，最終亦會像目前為止絕大多數案件一樣勝訴。

代表原告的律師事務所說，在經歷長達10年的法庭拉鋸戰後，達成和解協議是一個良好的解決結果。

停售滑石粉產品 改用玉米澱粉

在此之前，強生公司上周才在長期的法律戰中取得重大勝利，當時一名聯邦法官對個別原告是否能具體證明滑石粉導致其罹患卵巢癌，表示懷疑。

強生一直強調滑石粉安全，不含石棉，否認旗下滑石粉產品會導致卵巢癌。該公司在2020年已停止在美國銷售以滑石粉為原料的嬰兒爽身粉，並改用玉米澱粉產品。