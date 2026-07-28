Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國單親模特兒離奇身亡 遺體卡竹筏財物全失

即時國際
更新時間：11:05 2026-07-28 HKT
發佈時間：11:05 2026-07-28 HKT

泰國發生一宗疑點重重的離奇命案。在社交媒體上擁有超過2.4萬名粉絲追蹤的30歲知名泰國女模兼單親媽媽蘇卡尼亞（Sukanya Thawichokkamthon），日前被當地漁民發現陳屍於泰國西部北碧府著名的桂河（River Kwai）河面上，遺體當時卡在一艘竹筏旁。由於死者生前行蹤詭異，且隨身重要物品不翼而飛，當地警方已正式將全案列為可疑案件，全面展開深入調查。

相關新聞：行李箱藏屍｜芭堤雅17歲少女殞命 澳洲男落網運屍過程被拍下

泰國警方初步調查，蘇卡尼亞最後一次被目擊是在遺體被發現的前一天深夜。當時，她搭乘車前往距離首都曼谷約120公里的北碧府。

泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。[email protected]
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。[email protected]
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。[email protected]
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰國模特兒蘇卡尼亞日前被發現陳屍河中。[email protected]

獨自坐車離開曼谷

涉事司機向警方供稱，當晚將她送達目的地時，她疑似處於醉酒狀態，且下車後並未立即離開，而是在附近四處張望，舉止怪異，似乎正在尋找特定的人或物品。翌日，一名漁民在桂河的一處水域發現了其漂浮的遺體，隨即報警求助。

鑑識人員現場勘驗指出，死者遺體表面並未發現明顯的遭受毆打或外傷痕跡，但在其衣物內發現了一小包不明白色粉末。警方透過DNA檢測及死者胞姊的協助，確認其身份。然而蘇卡尼亞隨身攜帶的手提包及手機下落不明。

親人不信輕生

對於外界猜測的輕生可能，蘇卡尼亞的家屬發表強烈抗議並堅決予以否認。家屬強調，蘇卡尼亞生前極其疼愛她年幼的兒子，日常生活中是一位極具責任感的慈母，絕不可能無故拋下孩子尋短，因此強烈質疑其死因並要求警方徹查真相。

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
15小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
23小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
15小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
15小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
16小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 11:22 HKT
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞 網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
影視圈
14小時前
方嘉柏（右）第五度登上冠軍練馬師寶座。
甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥
名家專欄
18小時前