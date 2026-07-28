泰國單親模特兒離奇身亡 遺體卡竹筏財物全失

泰國發生一宗疑點重重的離奇命案。在社交媒體上擁有超過2.4萬名粉絲追蹤的30歲知名泰國女模兼單親媽媽蘇卡尼亞（Sukanya Thawichokkamthon），日前被當地漁民發現陳屍於泰國西部北碧府著名的桂河（River Kwai）河面上，遺體當時卡在一艘竹筏旁。由於死者生前行蹤詭異，且隨身重要物品不翼而飛，當地警方已正式將全案列為可疑案件，全面展開深入調查。

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泰國警方初步調查，蘇卡尼亞最後一次被目擊是在遺體被發現的前一天深夜。當時，她搭乘車前往距離首都曼谷約120公里的北碧府。

獨自坐車離開曼谷

涉事司機向警方供稱，當晚將她送達目的地時，她疑似處於醉酒狀態，且下車後並未立即離開，而是在附近四處張望，舉止怪異，似乎正在尋找特定的人或物品。翌日，一名漁民在桂河的一處水域發現了其漂浮的遺體，隨即報警求助。

鑑識人員現場勘驗指出，死者遺體表面並未發現明顯的遭受毆打或外傷痕跡，但在其衣物內發現了一小包不明白色粉末。警方透過DNA檢測及死者胞姊的協助，確認其身份。然而蘇卡尼亞隨身攜帶的手提包及手機下落不明。

親人不信輕生

對於外界猜測的輕生可能，蘇卡尼亞的家屬發表強烈抗議並堅決予以否認。家屬強調，蘇卡尼亞生前極其疼愛她年幼的兒子，日常生活中是一位極具責任感的慈母，絕不可能無故拋下孩子尋短，因此強烈質疑其死因並要求警方徹查真相。