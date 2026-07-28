波音737 MAX | FAA指座椅安裝錯誤 存安全隱患 453架客機面臨修復

美國聯邦航空管理局（FAA）27日發布通告，指在美國註冊的453架波音737 MAX客機座椅安裝出錯，需要修正，否則在緊急迫降的情況下，恐會造成乘客受傷。由於波音737 MAX系列飛機在全球各大航空市場均有航空公司運營，因此該問題可能會影響全球更多飛機。

FAA表示，波音737 MAX部分座椅沒有正確安裝在座椅滑軌上，每架客機上的座椅滑軌組件最多有69個，修復1個預計需要1小時，FAA沒有說明航空公司需要在多久之內完成修正。

FAA要求檢查及修復737 MAX座椅的安裝錯誤。路透社

波音453架客機面臨修復。路透社

波音737 MAX系列飛機在全球各大航空市場均有航空公司運營。路透社

未正確安裝在滑軌上

另外，FAA通告僅指涉美國的453架波音737 MAX，並未說明海外航空公司是否也受到影響，但通常各國航空監管機構都會遵循FAA的相關指令。

FAA在適航指令提案中，要求對相關波音737 MAX飛機上的座椅安裝情況進行檢查，並指出，如果沒有妥善修復，這些座椅在飛機進行緊急著陸時，可能會對乘客造成傷害。

涉737-8、737-9及737-8200型

適航指令適用於部分波音737-8、737-9和高密度737-8200型飛機。FAA指，安裝不當的座椅組件可能在緊急降落或遭遇嚴重湍流時從地板滑軌上脫落，造成人員受傷風險，並可能阻礙乘客撤離。

FAA指出，某些座椅組件上的後部安裝剪切柱塞沒有完全下降到座椅軌道中並與之嚙合，導致座椅在高負荷下容易脫落。如果軌道式乘客座椅組件安裝不正確，在負載增加、遇到湍流或緊急著陸的情況下，座椅組件可能會從座椅軌道上脫離。

急降時或導致乘客受傷

FAA警告，脫落的座椅可能會傷害乘客或機組人員，同時也會在疏散過程中阻塞飛機過道，延誤乘客離開飛機。

FAA估計，737 MAX飛機運營商的座椅組件檢查費用為每個座椅組件85美元（664港元），總費用最高可達265.68萬美元（逾2000萬港元）。 FAA估計，營運商還需要額外支付每個座椅85美元的安裝費用來修復缺陷。