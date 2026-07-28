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AI失控引疑慮 阿爾特曼與黃仁勳將晤美參院高層

即時國際
更新時間：09:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-28 HKT

AI巨頭OpenAI披露旗下系統於測試期間失控發動網攻後，OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）阿特曼與輝達行政總裁黃仁勳本周將於華府與美國民主黨參議員華納（Mark Warner）會面。

華納是參院情報委員會的民主黨首席議員，他的發言人並未說明會談將討論哪些具體內容。此外，根據政治新聞網站Politico報道，阿爾特曼預計也將會見財政部長貝森特及商務部長盧特尼克。

面對AI失控引疑慮，阿爾特曼將向美國國會高層解畫。美聯社
面對AI失控引疑慮，阿爾特曼將向美國國會高層解畫。美聯社
黃仁勳也將會晤美國參議員。路透社
黃仁勳也將會晤美國參議員。路透社
美國民主黨參議員華納將會晤AI巨頭。路透社
美國民主黨參議員華納將會晤AI巨頭。路透社

入侵Hugging Face引發軒然大波

OpenAI上周披露，一個由旗下先進人工智能（AI）模型驅動的自主代理（agent）程式，在一次安全測試期間入侵了AI公司Hugging Face的系統。此事在國會議員與產業觀察家之間引發軒然大波，令人擔憂最新且最強大的AI模型所帶來的風險。

消息曝光後，美國國會議員提議推出「AI強制關閉法案」（AI Kill Switch Act），允許聯邦機構強制暫停AI模型運作；此外，根據一份新法案文本，由6名眾議員組成的跨黨派小組也推動立法，要求最強大AI模型的開發商必須提交模型接受獨立安全審計。

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