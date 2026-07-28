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美中期選舉倒數百日 共和黨面臨眾院失守危機

即時國際
更新時間：08:35 2026-07-28 HKT
發佈時間：08:35 2026-07-28 HKT

美國中期選舉倒數100天之際，民調顯示總統特朗普領導的共和黨，可能失去眾議院掌控權，且參議院爭奪戰也非常艱鉅。

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參院爭奪戰也非常艱鉅

若民主黨取得眾議院多數，可掌控權力龐大的委員會及傳喚調查權，屆時特朗普政府可能遭受長達兩年的調查，並可能使他面臨第3次彈劾。

共和黨帶着微弱的眾議院多數席位優勢進入最後衝刺，但受總統支持度低迷、物價居高不下及伊朗戰事膠着的影響，選民不滿情緒持續升溫。

選情預測網站決策台總部（Decision Desk HQ）預測，民主黨有59%的機率贏得眾議院，並預測取得224席對211席的多數優勢。至少參議院選情，共和黨也僅有微弱優勢，保住參議院控制權的機率略低於五分之三。

通常執政黨在中期選舉中都會陷入劣勢，且這次只需要翻轉少數席位即可扭轉大局。民主黨引用的民調顯示，選民如今在通脹、醫療保健，甚至長期被視為共和黨強項的移民議題上，對民主黨的信任度都高於共和黨。

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