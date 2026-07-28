美伊戰爭｜特朗普稱美伊談判進展良好　警告未達新協議將恢復軍事打擊

美國總統特朗普周一（28日）表示，美國與伊朗正就雙方衝突進行「良好談判」，並有足夠耐心與伊朗達成新協議，但警告若外交努力失敗，美方將恢復甚至擴大對伊朗的軍事打擊。

特朗普：若談判未能突破 或恢復軍事行動

特朗普在乘坐「空軍一號」前往密歇根州途中向記者表示，目前美伊談判「進展良好」，認為雙方很大機會取得成果，「如果發生了，那很好；如果沒有發生，我們就恢復到兩天前的狀態。」他強調，美軍目前彈藥庫存充足，有大量不同類型武器可供使用。

特朗普接受美國新聞網站Axios訪問時亦表示，他決定暫停持續兩星期、連續13晚的空襲，是希望給談判一次機會，但若外交未能取得突破，他可能下令恢復更大規模軍事行動，並稱「時間不多了，要麼速戰速決，要麼乾脆作罷」。

特朗普在乘坐「空軍一號」前往密歇根州途中向記者表示，目前美伊談判「進展良好」，認為雙方很大機會取得成果。路透社

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）早前表示，伊朗並未退出談判，只是暫時中止，並願意在瑞士日內瓦、卡塔爾多哈或巴基斯坦伊斯蘭堡，繼續與美國談判，同時希望依次恢復有關霍爾木茲海峽、凍結資金及核問題的談判。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周一表示，美伊雙方仍透過斡旋國傳遞訊息，伊朗從未放棄外交途徑，但否認由伊朗主動要求恢復談判，形容相關報道屬「捏造」，強調「這並非伊朗的行事方式」。

中東多個周一遭無人機襲擊

不過，在美軍暫停空襲期間，中東局勢仍然緊張。沙特阿拉伯、約旦及伊拉克周一先後通報遭無人機襲擊。沙特表示，防空系統攔截多架飛往石油設施、包括首都利雅得目標的無人機，指無人機由伊朗支持的伊拉克武裝組織發射，並保留作出回應的權利。也門胡塞武裝則聲稱，向沙特東西輸油管道發動攻擊，以報復沙特無人機進入也門領空。

據美國傳媒報道，目前談判主要透過伊朗與阿曼之間進行，卡塔爾、巴基斯坦、埃及，以及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）和美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）亦有參與，談判重點包括重新開放霍爾木茲海峽，以及重啟全面核協議談判。