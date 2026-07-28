Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國駐多倫多總領事館遭槍擊 今年第二度遇襲

即時國際
更新時間：05:28 2026-07-28 HKT
發佈時間：05:28 2026-07-28 HKT

加拿大多倫多警方表示，美國駐多倫多總領事館當地時間周一（28日）凌晨再次遭槍擊，至少一發子彈擊中總領館外牆，事件中無人受傷，是該建築今年第二次遭槍擊。

警方表示，事發於凌晨約4時46分，一名負責駐守美國駐多倫多總領事館的警員聽到槍聲後，發現一輛白色私家車高速駛離現場。警方其後展開追截，但由於涉案車輛車速過快，基於公共安全考慮決定終止追捕。

警方其後在現場檢獲一個彈殼，總領館正門外牆受損，遺下一個彈孔。警方暫未公布犯案動機，亦未確認案件是否與今年3月發生的同類槍擊事件有關，強調調查仍處於初步階段。

美國國務院表示，正與加拿大當局緊密合作調查事件，美國駐加拿大大使館及各地領事館維持正常運作，但多倫多領事館部分例行領事服務需重新安排。

安大略省省長福特（Doug Ford）亦譴責事件，並提及多倫多兩間猶太人經營的麵包店周末遭破壞，要求警方盡快將涉案人士緝拿歸案，並依法嚴懲。

美國駐多倫多總領事館今年3月亦曾遭人連開數槍。警方其後拘捕三名疑犯，並加強總領館及以色列駐多倫多領事館的保安。警方今年6月曾透露，有年輕人收受報酬，向包括猶太教堂、猶太學校及美國駐多倫多總領事館等目標開槍。當局在3月案件的拘捕行動中，一名警員殉職。

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
9小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
17小時前
尖沙咀傷人｜傷者頭骨爆裂腦出血命危 警追查黑幫勝和「左口」下落
00:52
尖沙咀傷人｜傷者頭骨爆裂腦出血命危 警追查黑幫勝和「左口」下落
突發
14小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
8小時前
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞 網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
影視圈
8小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
方嘉柏（右）第五度登上冠軍練馬師寶座。
甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥
名家專欄
11小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
10小時前
大快活突發快閃優惠！1招即享88折 早午茶晚市堂食外賣均適用
大快活突發快閃優惠！1招即享88折 早午茶晚市堂食外賣均適用
飲食
16小時前
幫快餐店大叔抹倒瀉可樂 面試時竟再遇對方 求職港女驚揭老細身份 自爆如今做了對方XX｜Juicy叮
幫快餐店大叔抹倒瀉可樂 面試時竟再遇上 求職港女驚揭老細身份 自爆如今做了對方XX｜Juicy叮
時事熱話
13小時前