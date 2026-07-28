美國駐多倫多總領事館遭槍擊 今年第二度遇襲

加拿大多倫多警方表示，美國駐多倫多總領事館當地時間周一（28日）凌晨再次遭槍擊，至少一發子彈擊中總領館外牆，事件中無人受傷，是該建築今年第二次遭槍擊。

警方表示，事發於凌晨約4時46分，一名負責駐守美國駐多倫多總領事館的警員聽到槍聲後，發現一輛白色私家車高速駛離現場。警方其後展開追截，但由於涉案車輛車速過快，基於公共安全考慮決定終止追捕。

警方其後在現場檢獲一個彈殼，總領館正門外牆受損，遺下一個彈孔。警方暫未公布犯案動機，亦未確認案件是否與今年3月發生的同類槍擊事件有關，強調調查仍處於初步階段。

美國國務院表示，正與加拿大當局緊密合作調查事件，美國駐加拿大大使館及各地領事館維持正常運作，但多倫多領事館部分例行領事服務需重新安排。

安大略省省長福特（Doug Ford）亦譴責事件，並提及多倫多兩間猶太人經營的麵包店周末遭破壞，要求警方盡快將涉案人士緝拿歸案，並依法嚴懲。

美國駐多倫多總領事館今年3月亦曾遭人連開數槍。警方其後拘捕三名疑犯，並加強總領館及以色列駐多倫多領事館的保安。警方今年6月曾透露，有年輕人收受報酬，向包括猶太教堂、猶太學校及美國駐多倫多總領事館等目標開槍。當局在3月案件的拘捕行動中，一名警員殉職。