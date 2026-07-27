尹錫悅違《選舉法》一審判囚年半緩刑3年 國民力量或要退還逾2億競選經費

南韓首爾中央地方法院於27日對前總統尹錫悅涉嫌違反《公職選舉法》一案作出一審宣判，判處被告人尹錫悅有期徒刑1年6個月，緩刑3年。若此判決最終定讞，最大在野黨「國民力量」將必須向中央選舉管理委員會退還第20屆大選期間獲報銷的397億韓元（約合2.2億港元）競選費用。

身負至少8宗刑事案件

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法院認定尹錫悅在大選期間的兩項指控均構成犯罪。其一，尹錫悅於2021年12月14日應記者俱樂部「寬勳俱樂部」邀請出席討論會時，發表了「未曾向前龍山稅務署署長尹宇鎮介紹李姓律師」的言論，法庭經查證後認定該發言與事實不符，構成虛假陳述。

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其二，尹錫悅於2022年1月17日接受採訪時，聲稱自己是在黨內負責人介紹下才認識號稱「乾津法師」的僧侶全成培（音譯），且從未與妻子金建希一同與全氏見面。法庭同樣認定該說法不實。因為據了解，全成培為金建希相關弊案的關鍵涉案人，涉嫌曾向金建希行賄。

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根據南韓《公職選舉法》規定，總統當選人或得票率達15%以上的候選人可獲全額報銷競選費用；但若相關人員於當選後被判處100萬韓元以上的罰金刑或有期徒刑且判決確定，其所屬政黨即須全額退還先前獲得補貼的競選經費。

目前，前南韓總統尹錫悅身負多宗刑事案件，包含已有一案三審定讞、一案剛經一審判決，以及約7起官司仍在審理或審判程序中。