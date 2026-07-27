Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

溫哥華45平方呎露台放床出柤 號稱「私人房」 月租5400港元

即時國際
更新時間：14:34 2026-07-27 HKT
發佈時間：14:34 2026-07-27 HKT

加拿大溫哥華一個租屋廣告近日引發網民熱議，有關廣告由租賃仲介公司GoTwo Prime Living在Facebook Marketplace刊登，顯示房東在公寓露台擺放單人床及一組桌椅便對外出租，月租達980加幣（約5426港元），被網民轉貼至Reddit論壇後，累積7萬個讚好和超過4000則留言。

照片中明顯可見，這間標榜「私人房間」的出租房，根本算不上房間而是公寓露台，四面環繞落地窗，空間約僅45平方呎，僅放得下一張單人床、床架、床頭燈和一組桌椅，幾乎沒有空間轉身。

露台四面環繞落地窗，空間約僅45平方呎。Facebook Marketplace
露台四面環繞落地窗，空間約僅45平方呎。Facebook Marketplace
加拿大溫哥華有房東把露台當房間出租。Reddit
加拿大溫哥華有房東把露台當房間出租。Reddit

主打學生與年輕上班族

廣告中強調，該房「附傢俱、坐落市中心黃金地段」，還特別點名「非常適合學生與年輕上班族」，預計8月1日起可入住。

但在這個所謂「私人房間」中，床鋪幾乎佔滿大半空間，入住者還必須穿越客廳才能進出，生活便利性與私隱性都受到質疑。此外，外界也擔心露台門是否具備足夠隔音效果，以及冬夏季節的居住舒適度。

被指圖詐騙國際學生或新移民

這則廣告一度登上Reddit熱門頁面，網民紛紛批評，「想像一下，每個月花近千加幣租一個露台」、「把『私人』放進標題真是絕了」、「這世界的貪婪讓人心寒」。

有自稱住在溫哥華的用戶直指，類似手法早已屢見不鮮，這種廣告有好幾百則，目的是為了詐騙國際學生或新移民，或者是為了提高租房網站算法中的排名。

廣告引發關注後急下架

這個廣告引發加拿大媒體關注，並在Reddit貼爆紅後，便從Facebook Marketplace下架，暫不清楚是因已順利租出或房柬察覺輿論壓力後撤除。

最Hit
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
8小時前
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
6小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
00:50
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
19小時前
理大聚焦前沿人工智能技術 率14初創參展LEAP East 2026 拓中東機遇
教育資訊
1小時前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風「白海豚」最快今下午生成，料撲向日本。日本氣象廳
00:50
颱風白海豚︱最快今下午生成料撲向日本 途經高水溫區域能量恐再增強
即時國際
3小時前
飛機工程公司男職員由6米高墮下，送院不治。梁國峰攝
00:34
赤鱲角男工人維修飛機 由6米工作架墮下 送院搶救後不治
突發
2小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
20小時前