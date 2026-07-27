溫哥華45平方呎露台放床出柤 號稱「私人房」 月租5400港元

加拿大溫哥華一個租屋廣告近日引發網民熱議，有關廣告由租賃仲介公司GoTwo Prime Living在Facebook Marketplace刊登，顯示房東在公寓露台擺放單人床及一組桌椅便對外出租，月租達980加幣（約5426港元），被網民轉貼至Reddit論壇後，累積7萬個讚好和超過4000則留言。

照片中明顯可見，這間標榜「私人房間」的出租房，根本算不上房間而是公寓露台，四面環繞落地窗，空間約僅45平方呎，僅放得下一張單人床、床架、床頭燈和一組桌椅，幾乎沒有空間轉身。

露台四面環繞落地窗，空間約僅45平方呎。Facebook Marketplace

加拿大溫哥華有房東把露台當房間出租。Reddit

主打學生與年輕上班族

廣告中強調，該房「附傢俱、坐落市中心黃金地段」，還特別點名「非常適合學生與年輕上班族」，預計8月1日起可入住。

但在這個所謂「私人房間」中，床鋪幾乎佔滿大半空間，入住者還必須穿越客廳才能進出，生活便利性與私隱性都受到質疑。此外，外界也擔心露台門是否具備足夠隔音效果，以及冬夏季節的居住舒適度。

被指圖詐騙國際學生或新移民

這則廣告一度登上Reddit熱門頁面，網民紛紛批評，「想像一下，每個月花近千加幣租一個露台」、「把『私人』放進標題真是絕了」、「這世界的貪婪讓人心寒」。

有自稱住在溫哥華的用戶直指，類似手法早已屢見不鮮，這種廣告有好幾百則，目的是為了詐騙國際學生或新移民，或者是為了提高租房網站算法中的排名。

廣告引發關注後急下架

這個廣告引發加拿大媒體關注，並在Reddit貼爆紅後，便從Facebook Marketplace下架，暫不清楚是因已順利租出或房柬察覺輿論壓力後撤除。