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倫敦格域機場供水中斷 旅客無法上廁所 餐廳商店關門

即時國際
更新時間：13:55 2026-07-27 HKT
發佈時間：13:55 2026-07-27 HKT

英國倫敦格域機場(Gatwick Airport)，因附近一家水源處理廠停電，導致周日供水中斷，廁所無水沖洗，餐廳和酒吧也被迫停業。格域機場是繼希斯路機場之後旅客流量第2大的英國機場，由於酒吧和餐廳關閉，座位短缺，乘客只能坐在地板上。

格域機場2個航廈都沒水可用，機場方面表示他們正在向旅客、工作人員提供瓶裝水，並採取其他緊急措施，以確保旅客的健康與安全。但有乘客在社交平台貼文抱怨，並未見到工作人員派水。

格域機場停水，店舖停業。美聯社
格域機場停水，店舖停業。美聯社
格域機場是繼希斯路機場之後乘客流量第2大英國機場。美聯社
格域機場是繼希斯路機場之後乘客流量第2大英國機場。美聯社

乘客保羅.李（Paul Lee）表示，他沒有聽到任何關於停水的消息，也沒有看到有人分發瓶裝水。他在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「對於需要上廁所的人來說，這很不方便。我很快就要起飛了，所以沒關係，但幾個小時後，這對其他乘客來說就糟糕了。」

大堂座位不足 旅客席地而坐

英國自來水公司SES Water指出，在水源處理廠停電後，部分用戶出現水壓降低或停水的情況，格威機場也受到影響，目前正在盡全力搶修。

雖然發生故障的水源處理廠在周日下午已恢復運作，但格域機場仍需時善後，服務未能即時復常。

由於酒吧和餐廳關門，大堂座位不足，許多旅客只能坐在地上。
  

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