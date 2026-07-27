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傳美密謀史上最複雜行動 特戰部隊擬攻伊朗核設施 強奪濃縮鈾

即時國際
更新時間：12:51 2026-07-27 HKT
發佈時間：12:51 2026-07-27 HKT

美軍連續13天轟炸伊朗，之後暫時停手，總統特朗普表明願意傾聽伊朗訴求，德黑蘭也表示歡迎。不過《紐約郵報》披露，特朗普正醞釀「史上最複雜行動」，特種部隊正在待命，擬從戒備森嚴的伊朗核設施中奪取濃縮鈾。國際原子能總署（IAEA）去年估計，伊朗擁有超過2萬磅的濃縮鈾。

美伊簽署和平協議後戰火不但依舊持續，還擴大至紅海、裏海，波斯灣周邊國家也受到牽連。在連續13晚轟炸伊朗後，特朗普上周五（24日）晚間突然宣布暫停攻擊，指「願意傾聽」對方訴求，希望能與伊朗達成協議。知情人士也透露，副總統萬斯也擔心戰火升級以及彈藥庫存不足。

傳美軍擬派特戰部隊攻伊朗核設施。美軍網頁army.mil
傳美軍擬派特戰部隊攻伊朗核設施。美軍網頁army.mil
傳特種部隊正在待命攻伊朗核設施。美陸軍FB
傳特種部隊正在待命攻伊朗核設施。美陸軍FB
美軍傳擬派出數千地面部隊攻伊。路透社
美軍傳擬派出數千地面部隊攻伊。路透社

需出動數千地面部隊

不過《紐約郵報》上周六引述消息人士揭露，特朗普政府正籌備「軍事史上最複雜的行動」，將需要出動數千名地面部隊強攻伊朗核設施，過程中必須避開陷阱、動用工程人員，並部署大規模防禦部隊包圍設施，接著由一小隊特種作戰人員負責取出核材料，整個過程「極度危險」。

獨立軍事情報媒體《The High Side》報道，這支特種作戰部隊可能包括海豹部隊第6分隊（SEAL Team 6）銀色中隊（Silver Squadron）、陸軍第2遊騎兵營（2nd Ranger Battalion），以及第21兵工連（21st Ordnance Company）。當中以第21兵工連的角色最為吃重，將負責從大部分遭摧毀的福爾多（Fordo）設施以及伊斯法罕（Isfahan）設施中處理並運出數量不明的濃縮鈾。

傳伊朗深埋地雷炸藥 阻美軍突襲

報道指出，為了執行任務，美軍工程人員必須在抵擋伊朗攻擊的同時，挖開遭摧毀的設施入口，另外還需要完全控制一條空中走廊，以便軍方能飛往安全地點。

美國有線新聞網（CNN）報道，伊朗已在伊斯法罕設施的隧道內埋設地雷和炸藥，以防設施遭到突襲。

鎬山成美頭號目標

此外，深埋在地底的鎬山（Pickaxe Mountain）設施也成美方關注的頭號目標。《華爾街日報》報道，伊朗可能已在去年秋天把數千台濃縮鈾離心機轉移至戒備森嚴的鎬山，但美方尚不清楚當地存放的實際數量。

專家指出，鎬山設施由於難以靠空襲摧毀，可能需要出動特種部隊，而行動可能類似美軍「斬首」委內瑞拉總統馬杜羅的突襲行動，涉及滲透、設置炸藥、迅速撤離。

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