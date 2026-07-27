Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊戰爭 | 美軍18死624傷 美國防部新增統計分類 遭質疑淡化戰損

即時國際
更新時間：12:09 2026-07-27 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-27 HKT

根據美國國防部更新的美軍傷亡統計，自7月美軍重啟伊朗戰事以來，已有4名美軍死亡、207人受傷。而整個伊朗戰事中，美軍累計傷亡人數達642人，其中18人死亡。不過，國防部的國防傷亡分析系統（DCAS）新增名為「海外行動」的分類，用來統計自7月7日起的陣亡與受傷人員。此舉引發外界質疑，美軍是否刻意淡化伊朗戰爭對官兵造成的傷亡。   

國防傷亡分析系統最新數據顯示，截至7月25日，美軍對伊朗發起的「史詩怒火」軍事行動累計造成14名美軍人員死亡、417人受傷。

美國國防部更新美伊戰爭中美軍的傷亡統計數字。路透社
美國國防部更新美伊戰爭中美軍的傷亡統計數字。路透社
美國國防部新增統計分類，遭質疑淡化美軍戰爭損失。路透社
美國國防部新增統計分類，遭質疑淡化美軍戰爭損失。路透社
美軍已暫停攻擊伊朗。法新社
美軍已暫停攻擊伊朗。法新社

新增海外行動分類 單獨統計重啟戰事死傷

而國防傷亡分析系統新增名為「海外行動」的分類，用來單獨統計自7月7日以來美軍傷亡情況。

根據最新數據，若將DCAS更新資料與「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的傷亡數字合併計算，自美國2月28日對伊朗開戰以來，已有18名美軍陣亡、624人受傷。其中傷兵人數較CNN上周統計的482人大幅增加。

事實上，自重啟伊朗戰事後，美國國防部對軍事戰略與傷亡資訊的公開程度，比戰爭第一階段更低。國防部自5月初以來未再就伊朗戰事召開記者會，美軍中央司令部也停止向媒體定期更新傷亡數字。儘管如此，國防部官員仍堅稱，DCAS網站正是國防部對外公開戰爭死傷資訊、維持透明度的重要證明。
 

最Hit
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
5小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
16小時前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
3小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
21小時前
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-26 12:16 HKT
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
14小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
17小時前
飛機工程公司男職員由6米高墮下，送院不治。資料圖片
赤鱲角飛機工程公司男職員6米高墮下 送院不治
突發
1小時前