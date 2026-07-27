美伊戰爭 | 美軍18死624傷 美國防部新增統計分類 遭質疑淡化戰損

根據美國國防部更新的美軍傷亡統計，自7月美軍重啟伊朗戰事以來，已有4名美軍死亡、207人受傷。而整個伊朗戰事中，美軍累計傷亡人數達642人，其中18人死亡。不過，國防部的國防傷亡分析系統（DCAS）新增名為「海外行動」的分類，用來統計自7月7日起的陣亡與受傷人員。此舉引發外界質疑，美軍是否刻意淡化伊朗戰爭對官兵造成的傷亡。

國防傷亡分析系統最新數據顯示，截至7月25日，美軍對伊朗發起的「史詩怒火」軍事行動累計造成14名美軍人員死亡、417人受傷。

美國國防部更新美伊戰爭中美軍的傷亡統計數字。路透社

美國國防部新增統計分類，遭質疑淡化美軍戰爭損失。路透社

美軍已暫停攻擊伊朗。法新社

新增海外行動分類 單獨統計重啟戰事死傷

而國防傷亡分析系統新增名為「海外行動」的分類，用來單獨統計自7月7日以來美軍傷亡情況。

根據最新數據，若將DCAS更新資料與「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的傷亡數字合併計算，自美國2月28日對伊朗開戰以來，已有18名美軍陣亡、624人受傷。其中傷兵人數較CNN上周統計的482人大幅增加。

事實上，自重啟伊朗戰事後，美國國防部對軍事戰略與傷亡資訊的公開程度，比戰爭第一階段更低。國防部自5月初以來未再就伊朗戰事召開記者會，美軍中央司令部也停止向媒體定期更新傷亡數字。儘管如此，國防部官員仍堅稱，DCAS網站正是國防部對外公開戰爭死傷資訊、維持透明度的重要證明。

