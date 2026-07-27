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西雅圖美食節驚爆槍擊 眾人恐慌奔逃 至少3死4傷

即時國際
更新時間：14:43 2026-07-27 HKT
發佈時間：14:43 2026-07-27 HKT

美國華盛頓州西雅圖市中心地標西雅圖中心（Seattle Center），於當地時間周日（26日）舉行1年1度的西雅圖美食節（Bite of Seattle），詎料現場突然傳出槍響，造成至少3人死亡，4人受傷，其中一名傷者是一名2歲男童。警方拘捕一名涉案槍手，另搜捕另一名槍手。調查人員相信，這2名槍手互相駁火，現時對公眾的威脅已經解除。

西雅圖美食節聚集了數百間商家參與，同時還有音樂表演。2名與會者透露，他們聽到西雅圖中心內傳出7、8聲槍響，緊接著眾人就驚慌得四處奔逃，現場陷入一片混亂。

人群恐慌互相踩踏

47歲的斯金納（Paul Skinner）說：「起初我只聽到聽起來像是一些非常響亮的煙花聲。然後，氣氛變了。成群的人開始往回湧。我只告訴我的員工趴下。」

另一名59歲的目擊者貝倫茲（Todd Behrends）則表示，他聽到的是好幾輪槍聲，恐慌的人群開始奔跑並互相推擠逃離，一名女子在混亂中摔倒，腿被人踩到。當他也跑向出口時，看到一名女子倒在地上，還有一名男子被抬上擔架。

目擊者：地上躺屍體

25歲的瓦科納博（Estan Wakonabo）事發時正和女友在美食節現場，他說活動一開始就人滿為患，幾乎無法移動。槍聲響起後，人們開始互相踐踏。他後來回到現場，看到地上有幾名槍擊受害者，其中包括一具被黃色床單覆蓋的屍體。

據當局稱，警方和救援人員在傍晚6點左右接報，隨即趕往現場。西雅圖警方在X平台頻道發消息稱，有多名槍擊受害者，呼籲民眾儘量避開路過該地區，並指稱有多人受傷，其後證實有3人喪生，4人受傷。其中一名傷者乃2歲男童，其餘傷者是成年人。

單軌觀光列車停駛

受到槍擊案影響，西雅圖單軌觀光列車宣布當天剩餘時間全面停駛。

太平洋科學中心（Pacific Science Center）IMAX影院的電影亦暫停播放，觀眾被告知舉起雙手緩慢走出影院，隨後10到15名持槍警察入內搜查。

西雅圖美食節是在西雅圖中心舉辦了數十年的標誌性活動，也是園區最繁忙的年度盛事之一。去年的活動吸引了28.2萬人次。

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