伊朗高官：美軍若停火我們也跟進 新一輪談判現曙光 國際油價跌逾5%

美國連續13晚對伊朗加強空襲後，五角大樓上周五（24日）深夜宣布暫停行動，已連續2天都未傳出美國再度攻擊的消息。原本於美國每夜攻擊後同步對鄰近駐有美軍基地的國家發動攻擊的伊朗，目前也已經連續2晚沒有開火。伊朗高層官員表明，只要美國暫停攻擊，伊朗也會停止自身的攻擊行動。而伊朗最高領袖穆傑塔巴強調，根據伊朗已故最高領袖哈梅內伊制定的政策，伊朗將保衛黎巴嫩視為其戰略使命。

由於美軍連續2晚未對伊朗發動攻擊，讓市場對重啟新一輪談判仍抱持審慎樂觀態度，亞洲市場周一開市後，國際油價大幅下跌。油價指標北海布倫特原油價格下跌5.58%，報91.38美元；同時，美國西德州中級原油（WTI）也下挫5.46%，報84.43美元。

美軍宣布暫停攻擊伊朗。路透社

美軍繼續在海上封鎖伊朗。法新社

伊朗表明，只要美國暫停轟炸，德黑蘭也會停止攻擊。法新社

德黑蘭立場：以牙還牙

不願意具名的伊朗官員表示，德黑蘭立場「依然是『以牙還牙』，如果攻擊停止，伊朗也會停止自身的行動。這個訊息已經傳達給美國」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲在接受霍士新聞及其他美國媒體訪問時表示，特朗普已經決定暫停美方攻擊，以便為外交爭取更多時間。

瓦爾茲說：「他正在給談判留一點空間、給它一點餘地。」但是他並未透露進一步細節。

美國軍方官員近日警告，過去2周空襲是為阻嚇伊朗威脅霍爾茲海峽航運。一名不願意具名的官員表示，原先擬定的目標大體上已經攻擊殆盡。

伊朗最高領袖：保衛黎巴嫩乃戰略使命

恢復大規模作戰依然是選項，但是參謀首長聯席會議主席凱恩私下向特朗普表示，考慮到對軍火庫存的負面影響，此舉將帶來風險。這其中包括美國在中東地區防空系統使用的攔截彈藥。

伊朗最高領袖穆傑塔巴則表明，伊朗對「抵抗陣線」的支持是一項「戰略使命」，根據伊朗已故最高領袖哈梅內伊制定的政策，伊朗將保衛黎巴嫩視為其戰略使命，「維護黎巴嫩領土完整，並徹底、無條件地停止猶太復國主義政權的侵略，仍然是結束這場戰爭的首要條件」。