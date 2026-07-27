烏克蘭襲擊裏海商船致1死1傷 伊朗外長警告「絕不能不作回應」

伊朗外交部表示，一艘伊朗商船周六（25日）在裏海（Caspian Sea）遭烏克蘭襲擊，引發爆炸，造成一名船員死亡、另一人受傷。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周日（27日）警告，事件「絕不會不了了之」，並將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）列為事件責任人。

阿拉格齊在社交平台X表示，他已分別與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，強調烏克蘭對伊朗商船的襲擊「不能不作回應」。他形容事件是「公然違反《聯合國憲章》」，並指責烏克蘭是在以色列唆使下採取行動，企圖將歐洲捲入戰爭。

伊朗外交部早前譴責事件屬「侵略行為」，指烏克蘭試圖擴大俄烏戰事，並召見烏克蘭駐德黑蘭代辦，就伊方所稱的「敵對及犯罪行為」提出強烈抗議，強調伊朗將捍衛自身國家利益及安全。

烏克蘭總統澤連斯基指，烏軍曾在裏海發動遠程打擊，目標包括運送與伊朗有關軍事物資的船隻。路透社

烏克蘭總統澤連斯基則證實，烏軍曾在裏海發動遠程打擊，目標包括運送與伊朗有關軍事物資的船隻。烏克蘭情報部門表示，遭攻擊的是涉嫌在俄羅斯與伊朗之間運送受制裁軍事裝備的貨船。

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫已向阿拉格齊就事件造成船員死亡致以慰問。俄方又引述阿拉格齊稱，感謝俄羅斯阿斯特拉罕州（Astrakhan）地方政府協助涉事船員，並強調必須制止基輔當局採取類似行動。