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共同社民調：高市早苗內閣支持率下降 跌至上台後新低

即時國際
更新時間：02:32 2026-07-27 HKT
發佈時間：02:32 2026-07-27 HKT

日本共同社最新民調顯示，首相高市早苗領導的內閣支持率進一步下滑，跌至上台以來新低。共同社於7月25日至26日進行的全國電話民意調查結果顯示，高市內閣支持率為53.7%，較6月調查時下降2.1個百分點。

調查顯示，政府推動的多項政策引起民眾不同程度關注。其中，對於執政黨提出的「副首都」構想相關法案，認為國會討論「不足」的受訪者比例高達66.9%，反映部分民眾對相關政策的審議進度及內容存在疑慮。

在皇室制度改革方面，日本政府為確保皇族人數，計劃修改《皇室典範》。調查顯示，對於新版《皇室典範》中「女性皇族婚後仍可保留皇族身份」的安排，75%受訪者表示支持，反對者佔18.4%；至於接納11個原宮家的男系男子作為養子，支持者佔51.3%，反對者佔39.3%。

此外，對於應否承認女性天皇，支持比例更達81%，明顯高於反對者的16.1%。

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