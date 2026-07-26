「馬斯克」同65歲阿婆拍拖？ 日本老婦墮網戀陷阱被呃百萬日圓

越大越唔容易被呃被氹？無論17歲定70歲，都有可能誤墮情網陷阱。日本警方於周五（24日）破獲一宗網絡戀愛詐騙案，熊本縣一名65歲婦人被假冒版馬斯克（Elon Musk）以戀愛話術及人工智能（AI）生成圖片騙取185萬日圓（下同，約8.9萬港元）。目前，警方已逮捕一名涉案男子，當局懷疑其背後涉及匿名流動性犯罪集團「Tokuryu」。

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AI生成假新聞取信

日本警方透露，被捕男子為31歲岡山縣公司職員小野稜也。案件中，他與同夥假冒美國企業家、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，通過社媒平台X主動聯絡婦人，隨後誘導對方轉至LINE進一步聯繫。

據悉，涉案詐騙集團曾經多次發送「我愛妳，妳要聽我的話」、「可以轉50萬日圓給我嗎？」等訊息作情緒勒索。為令事主深信不疑，更利用AI生成圖片，謊稱兩人的戀情已經被外國媒體報道，並偽裝成白人男子與對方視訊通話，令其誤以為自己確實正與馬斯克本人交往。

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婦報案後仍再次受騙

警方調查顯示，事主自去年9月至12月期間，曾先後6次向詐騙集團匯出合共185萬，小野稜也涉嫌騙取其中的70萬（約3.4萬港元）。值得注意的是，該名婦人曾在去年9月察覺受騙並向警方報案，但其後仍然持續與詐騙集團聯絡，於同年12月再次受騙。

小野稜也落網後僅承認部分罪行，稱自己除收到錢外一概不知。據警方研判，他應在犯罪集團中擔任車手，負責提領贓款、將現金兌換成加密貨幣等工作，亦不排除此案與匿名流動型犯罪集團（Tokuryu）有關，正持續擴大調查並追蹤其餘款項流向。

日本警方提醒，近年假冒名人、企業家或藝人的「戀愛詐騙」案件持續增加，若遇到自稱知名人士的帳戶主動聯繫，市民應提高警覺，切勿輕信，避免落入陷阱。