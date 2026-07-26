Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害 8個月大女胎失蹤生死未明

即時國際
更新時間：19:45 2026-07-26 HKT
發佈時間：19:45 2026-07-26 HKT

哥倫比亞發生恐怖殺母取嬰案，一名21歲孕婦遭人綁架，被發現時身體被刺多刀及腹部被剖開死亡，但8個月大的女胎則失去蹤影。當地警方已就案件懸賞約50萬港幣緝拿兇徒。

警懸紅約50萬港元緝兇

《紐約郵報》引述哥倫比亞媒體報道，指死者為21歲的瑪麗亞．卡蜜拉．波托西（María Camila Potosí）。已懷孕8個月的她，7月16日在哥國西南部城市卡利（Cali）失蹤。

哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。X
哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。X
哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。FB
哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。FB
哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。X
哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。X

瑪麗亞的家人指，失蹤當日，瑪麗亞接到在孕婦中心認識的女子的電話，聲稱有嬰兒用品及禮物送給她，瑪麗亞於是搭上該女子駕駛的電單車離開，之後失蹤。

4日後，警方在瑪麗亞住所外6.4公里找到其遺體，法醫初步檢查，瑪麗亞身體有多處刺傷，腹部遭人剖開，但肚中的女胎兒則被人撕走，該女嬰目前生死未明。

警方正朝綁架、殺人及奪嬰等方向偵辦，初步研判至少有4人涉案。官方已就案件懸賞2.5億哥倫比亞披索（約50萬港元），呼籲民眾提供線索，緝拿兇徒及找回女嬰。

案件曝光後，有男子在社交平台根據瑪麗亞失蹤前的CCTV影片指，駕電單車載走瑪麗亞的是其前女友，而今年初，其前女友曾表示已懷孕。

 

最Hit
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
10小時前
02:40
颱風紅霞︱天文台取消所有熱帶氣旋警告 料明日初時仍有驟雨及狂風雷暴
社會
48分鐘前
謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看
謝賢離世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一數字情緒失控  網民狠批消費四哥：不會哭給別人看
影視圈
6小時前
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
5小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
7小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞．交通消息｜機管局：全日處理約670航班 約360航班取消 目標明早回復正常運作
社會
2小時前
$5旅行神器！DAISO「3D減壓鞋墊」網民實測暴走、久站也不痛：直接回購3個
$5旅行神器！DAISO「3D減壓鞋墊」網民實測暴走、久站也不痛：直接回購3個
生活百科
8小時前