哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害 8個月大女胎失蹤生死未明

哥倫比亞發生恐怖殺母取嬰案，一名21歲孕婦遭人綁架，被發現時身體被刺多刀及腹部被剖開死亡，但8個月大的女胎則失去蹤影。當地警方已就案件懸賞約50萬港幣緝拿兇徒。

警懸紅約50萬港元緝兇

《紐約郵報》引述哥倫比亞媒體報道，指死者為21歲的瑪麗亞．卡蜜拉．波托西（María Camila Potosí）。已懷孕8個月的她，7月16日在哥國西南部城市卡利（Cali）失蹤。

哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。X

哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。FB

哥倫比亞21歲孕婦遭綁架劏肚殺害，其8個月大女胎失蹤生死未明。X

瑪麗亞的家人指，失蹤當日，瑪麗亞接到在孕婦中心認識的女子的電話，聲稱有嬰兒用品及禮物送給她，瑪麗亞於是搭上該女子駕駛的電單車離開，之後失蹤。

4日後，警方在瑪麗亞住所外6.4公里找到其遺體，法醫初步檢查，瑪麗亞身體有多處刺傷，腹部遭人剖開，但肚中的女胎兒則被人撕走，該女嬰目前生死未明。

警方正朝綁架、殺人及奪嬰等方向偵辦，初步研判至少有4人涉案。官方已就案件懸賞2.5億哥倫比亞披索（約50萬港元），呼籲民眾提供線索，緝拿兇徒及找回女嬰。

案件曝光後，有男子在社交平台根據瑪麗亞失蹤前的CCTV影片指，駕電單車載走瑪麗亞的是其前女友，而今年初，其前女友曾表示已懷孕。